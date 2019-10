Promotion du tourisme : Bientôt un colloque national

Un colloque national sur la promotion du tourisme en Algérie est prévu en ce mois d’octobre à Oran. Cette rencontre verra la participation de 500 professionnels du secteur du tourisme entre propriétaires d'agences de voyages, de gestionnaires d'hôtels, de porteurs de projets et de guides touristiques. L’objectif premier de l’organisation de ce forum est de mettre au point une feuille de route qui sera discutée au sein d'un conseil ministériel conjoint afin de trouver des solutions efficaces pour booster le secteur, comme l’a affirmé le directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Dans une déclaration à la Chaîne I de la radio nationale, Mohamed Zoubir Sofiane a affirmé que cette réunion serait une bonne entame pour les opérateurs du secteur du tourisme, du fait que les propositions seront émises par la base des professionnels, qui est très au fait des préoccupations du secteur et non par l’administration.

Il a ajouté que parmi les propositions préconisées par les professionnels, figure la création de bureaux de change pour permettre aux touristes de convertir leur monnaie dans n’importe quel bureau au niveau national. Ceci, en plus de la mise en place de distributeurs spécifiques.

En effet, selon le représentant du ministère du Tourisme, le problème des cartes bancaires telles que «VisaCard» ou «MasterCard», n’est pas traité en Algérie, ce qui affecte «considérablement» la performance des agences de tourisme des wilayas du sud du pays durant la saison du tourisme sahraoui entraînant, par la même occasion, des pertes financières «importantes» mais aussi une perte de la clientèle.

Pour le directeur général du tourisme, l'Algérie est devenue membre du bureau de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pendant quatre ans, ce qui lui permettra de jouer un rôle important, compte tenu de la stratégie de cette organisation, notamment en ce qui concerne la promotion du tourisme sur le continent africain, devenu, aujourd’hui l'une des destinations les plus privilégiées au monde.

A cet effet, l’invité de la radio estimera que le récent choix de l’Algérie pour être membre du bureau de l’Organisation mondiale du tourisme constitue un signe du retour du secteur touristique algérien en tant que destination du tourisme mondial.

Il faut savoir que «l’Algérie œuvre depuis toujours à mettre en avant la promotion de la destination touristique algérienne, qui occupera une place importante dans la destination africaine, notamment après avoir décroché un siège au sein de la commission spécialisée sur le tourisme durable, ce qui aura un impact positif sur la stratégie appliquée dans notre pays».

Le responsable précisera qu’à court terme, «l’Algérie avait commencé à mettre en œuvre une stratégie reposant sur une solide structure de base pour créer une plateforme de transport et de communication, y compris le réseau routier ainsi que l’ouverture sur le continent africain, en réalisant plusieurs projets majeurs tels que des aéroports dans les wilayas du Sud. Des aéroports qui contribueront à faire de l'Algérie une porte ouverte sur l'Afrique dans tous les domaines». Zoubir Sofiane insistera dans sa déclaration sur le fait que, depuis des années, «plusieurs problèmes persistaient dans le secteur» constituant un obstacle pour le développement du tourisme algérien, notamment «le manque de visas électroniques délivrés au niveau des aéroports, en plus du coût élevé du billet Air Algérie, qui est l'une des lignes les plus chères au monde», dira-t-il. Ce qui, selon lui, «nécessite de réfléchir à la recherche de solutions comme faire appel à des compagnies étrangères».

Par ailleurs, celui-ci annoncera que la ville d’El Bahia abritera en décembre prochain un autre colloque dédié aux technologies de l’information au service du tourisme de la ville d’Oran (CITI-Oran) à l’initiative de l’Université d’Oran. Les travaux du colloque seront axés sur quatre thématiques intitulées «Histoire et patrimoine culturel d’Oran», «Les services touristiques innovants», «L’image de la ville d’Oran via les outils de communication» et «Ecosystèmes et conservation de la biodiversité dans la région d’Oran».

M. M.