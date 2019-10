Gestion, protection et développement des espaces verts : Vers la mise en œuvre du « Plan vert urbain de wilaya »

Dans la perspective de mettre en œuvre un programme d'envergure pour la gestion, la protection et le développement des espaces verts au niveau national, particulièrement dans les communes, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a instruit les walis, les walis délégués, les chefs de daïra et les présidents d'APC à l'effet de veiller, chacun dans son domaine de compétence, à la mise en œuvre du «Plan vert urbain», a indiqué un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, rendu public sur son site.

En effet, le ministère de tutelle a formulé la demande aux responsables des wilayas d'arrêter en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés (services de l'Etat, élus, mouvement associatif, instituts et établissements relevant des secteurs concernés notamment l'environnement, l'agriculture, les forêts, l'éducation et la formation professionnelle), «Le plan vert urbain» de chaque wilayas.

Ce «plan vert urbain de wilaya» devra tracer une feuille de route, portant sur l’établissement d’un état des lieux et un constat des espaces verts existants privés et publics, en définissant le caractère et la qualité de chacun, en passant par un inventaire exhaustif et actualisé du capital espace vert par commune, l’arrêt d’un programme de mise à niveau et d'entretien pour le rafraîchissement des espaces verts existants, en tant qu'action pérenne et durable, l’assurance de la préservation du patrimoine foncier dédié à la création d'espaces verts et recenser les espaces et terrains publics susceptibles d'être aménagés et ouverts au public et l’arrêt d’un programme ambitieux de réalisation de nouveaux espaces verts de proximité en fonction des normes reconnues, soit 10 m2 par habitant, au niveau des quartiers, des boulevards, ronds-points, places et infrastructures publiques sur une première période de 3 années, à partir de 2020. Concernant ce dernier point, le ministère exigera des administrations locales «comme action prioritaire», «une opération de plantation d'arbres et d'aménagement d'espaces verts dans toutes les écoles primaires existantes sur le territoire de vos wilayas, selon un planning qui ne saura dépasser le premier trimestre 2020. Un suivi particulier sera accordé à cette action». Cette nouvelle instruction du ministère de l’Intérieur intervient suite à un constat général établi lié au défrichement marqué de nos villes. A partir de là, le département ministériel a jugé utile d'arrêter une nouvelle approche à même de lever les obstacles qui ont jusqu'à présent empêché la mise en œuvre d'une politique en matière d'espaces verts, notamment au niveau des places publiques, quartiers, boulevards et à proximité des services et des édifices publics et des points noirs éliminés. Au plan organisationnel, le ministère demande aux walis et aux P/APC de créer «une commission de wilaya et des sous-commissions au niveau de chaque commune dédiées à la prise en charge de la problématique des espaces verts et qui seront chargées chacune dans son territoire de compétence, d'arrêter les orientations générales et de définir des programmes précis d'aménagement, de gestion et développement des espaces verts».

La commission de wilaya devra veiller à l'installation des sous-commissions communales et assurer la coordination étroite et permanente, le suivi de leurs travaux et la consolidation de leurs plans d'actions pour aboutir au plan vert urbain de la wilaya.

Pour ce qui est des objectifs majeurs qui doivent être assignés a ce plan vert urbain de wilaya sont l'amélioration du cadre de vie urbain, l'ouverture de nombreux espaces verts de loisirs et de recréation aux habitants, maintenir une ceinture verte aux portes de nos villes, l'entretien et l'amélioration de la qualité des espaces verts urbains existants et la création d'espaces verts de toute nature, ainsi que l'extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis.

Il convient de rappeler que le développement des espaces verts peut constituer l'instrument idoine qui permettra aux collectivités locales, dans le cadre de ces missions, de participer activement à la réalisation des objectifs de développement durable, sur lesquelles l'Algérie s'est engagée sur le plan international notamment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les espaces verts sont un constituant fondamental du cadre de vie, ils sont aussi de véritables poumons de la ville, mais sont confrontés dans notre pays à un abandon total, accentué par l'urbanisation démesurée de nos villes. La mise à niveau en matière d'espaces verts, devra dorénavant s'inscrire dans une vision globale du développement local durable accès sur l’embellissement de la ville, son attractivité et l'amélioration de la qualité et du cadre de vie pour le citoyen.

Mohamed Mendaci