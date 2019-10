Chechar (Khenchela) : 2.000 m3 d’eau par jour pour les habitants

Pas moins de 2.000 m3 d’eau sont consacrés chaque jour pour approvisionner en eau potable les habitants de la commune de Chechar (wilaya de Khenchela) depuis le début du mois d'octobre en cours, a indiqué hier le directeur local de l'Algérienne des eaux (ADE), Farouk Hannachi. «Cette opération fait suite aux instructions du ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, lors de sa dernière visite à Khenchela en août dernier, au cours de laquelle il a instruit de transférer la gestion de ce service public des communes à l'ADE», a précisé le même responsable à l'APS. A cet effet, l'ADE de Khenchela gère depuis officiellement la distribution de 2.000 m3 d’eau potable au profit des habitants de Chechar, a ajouté la même source. L'approvisionnement des habitants de Chechar et les régions de Frijou et Siar provient des eaux souterraines à la faveur de 3 puits d'une capacité de 40 litres/seconde, a ajouté le même responsable, ainsi que du barrage de Babar pour atteindre un volume de 2.000 m3. En ce sens, un nouveau siège de l'ADE a été ouvert hier à Chechar afin de fournir aux habitants de la région les services nécessaires, dont diverses informations sur la distribution de l'eau potable à travers les quartiers de cette collectivité locale, a révélé M. Hannachi, soulignant qu'un guichet pour payer les factures a été aussi ouvert. Le même responsable a également déclaré que l'ADE compte «bientôt» prendre en charge la distribution de l'eau potable dans les communes de Bouhmama, Ain Touila et Baghai, dans le but d'améliorer le service fourni aux citoyens et d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable. L'ADE gère actuellement la distribution de l’eau potable aux habitants de 9 communes, à savoir, Chechar, Babar, Kais, Khenchela, El Hamma, Taouzianet, N'sigha, El Mahmal et Ouled Rechache, a-t-on conclu.