Habitat à Tindouf : Régularisation des dossiers en instance

Le directeur régional Sud-ouest du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), Chaâbane Boughelit, a affirmé, jeudi à Tindouf, que les dossiers en instance de travailleurs postulants aux aides au logement dans le cadre de ce dispositif seront régularisés avant la fin de l’année en cours. Intervenant lors d’une rencontre avec des postulants aux œuvres du FNPOS, suite à leur action de protestation, M. Boughelit a indiqué que des mesures urgentes ont été prises pour prendre en charge les problèmes soulevés par cette catégorie, dont le déblocage de 74 aides et l’approbation de 127 dossiers lors de cette semaine. Le directeur régional a également soutenu que le nombre de dossiers relatifs aux aides du FNPOS, en instance dans la wilaya de Tindouf, ne dépassant pas les 200, est «le plus faible» à l'échelle nationale et qu’ils seront régularisés définitivement au cours des deux prochains mois. Les travailleurs et postulants à ce dispositif d’habitat ont soulevé, à cette occasion, une série de doléances liées notamment au problème de gel des dossiers depuis 2013, notamment ceux afférents aux aides accordées à l’habitat rural, et l’incapacité de certains à s’acquitter des tranches selon l’échéancier établi par le Fonds. Ils ont également relevé, entre autres préoccupations, la non-organisation à temps du tirage au sort pour l’attribution des logements à leurs bénéficiaires portés sur les deux listes rendues publiques fin juin et début juillet derniers concernant un nombre de 116 et 106 logements dont certains ont subi des actes de dégradation.