Grève des agents communaux à Sidi Bel-Abbès : Le dialogue et la concertation balayés

Les services de l’APC du chef-lieu sont totalement paralysés, suite à la grève générale et illimitée décidée par le collectif des travailleurs, à la grande déception des administrés. Aucune prestation n’est assurée, bafouant de facto la règle du service minimum à garantir pour répondre aux besoins urgents exprimés par le citoyen.

Une situation de désolation est observée par la population, qui s’interroge sur un tel comportement pour le moins irresponsable, et des élus et des représentants des travailleurs, aussi légitimes soient les revendications formulées. L’absence de dialogue dans le traitement des conflits sociaux et de concertation s’agissant des conditions de travail ne fait qu’envenimer les choses. Une énième perturbation du service public puisqu’il n’y a pas si longtemps un débrayage a eu lieu, exacerbant les tensions dans la gestion de cette commune déjà sous-encadrée. Face à cette situation, le wali, Ahmed Sassi Abdelhafidh, a dû user du pouvoir de substitution en confiant le fonctionnement à un administrateur et en gelant l’activité de l’assemblée.

Un procédé très apprécié par le citoyen qui a observé avec intérêt le changement et la bonne exécution des missions de service public après un blocage dû aux divergences entre les élus. La normalisation des choses n’a en fait rien apporté, compliquant au contraire l’existence de cette assemblée assurément la plus défaillante de l’histoire de cette commune. Des projets en souffrance et autres lacunes liées au manque d’hygiène notamment et à la dégradation du cadre de vie ne peuvent que conforter cette impression partagée par le commun des habitants. Pis encore, un fossé s’est creusé entre le président et ses membres, se répercutant sur la relation de travail avec le collectif des communaux qui ont, cette semaine, durci le ton et déclenché un mouvement de contestation, en cessant d’assurer les prestations de service public. Un litige qui est sorti de son cadre institutionnel pour gagner la rue, au gré de la marche populaire du vendredi avec des slogans hostiles au chef de l’exécutif communal.

Le syndicat des communaux a, dans une plateforme de revendications, fait part essentiellement de la non-intégration des travailleurs du filet social, de l’absence de prise en charge des contrats préemploi et des postes d’emplois non pourvus au titre du FCCL, sans compter évidemment les menaces proférées à l’endroit des travailleurs par les délégués, selon les termes du communiqué.

Il ressort des renseignements pris sur les lieux que l’absence de dialogue et le manque d’écoute sont pour beaucoup dans ce blocage qui pénalise la ville. Entre l’insouciance et l’inconscience des représentants des travailleurs et le manque d’engagement et de responsabilité des élus, Sidi-Bel-Abbès subit les humeurs des uns et des autres dans ce litige dont elle n’est nullement comptable. La cité de la Mekkerra mérite sans doute mieux mais, comme dit l’adage, le mal d’une ville incombe à ses propres enfants.

A. Bellaha