Constantine / Tabagisme : Campagne de sensibilisation

Le groupe de lutte contre le tabac de l’association Waha d’aide aux malades cancéreux de la wilaya de Constantine a organisé, hier, une journée de sensibilisation destinée au large public sur les «effets néfastes du tabagisme», au niveau de la Place des martyrs, en plein cœur de la ville.

Organisée à l’occasion de la journée nationale contre le tabac (7 octobre) en partenariat avec le groupe de scouts «El Falah», cette manifestation vise à «sensibiliser le public sur les méfaits du tabagisme et faire connaitre les composants de la fumée de la cigarette et ses conséquences sur la santé», a précisé à l’APS, le Dr Najet Guemmadi, responsable du groupe de lutte contre le tabac de l’association Waha. Pas moins 1.000 dépliants sur les méfaits du tabac, la cigarette électronique et la chicha notamment, ont été distribués par les scouts aux citoyens pour les informer des dangers du tabagisme, mais aussi des bénéfices de l’arrêt du tabac sur la santé, a-t-elle ajouté, soulignant que plus de 200 questionnaires anonymes ont été également distribués à un public ciblé, principalement les jeunes, pour tenter d’avoir une estimation du taux de fumeurs et évaluer leurs connaissances sur le tabagisme. Le Dr Guemmadi estime, à cet effet, que «si 2% des personnes qui ont pris connaissance du contenu des dépliants distribués décident d’arrêter de fumer, cette journée constituera pour l’association Waha un réel succès». Aussi, cette journée s’inscrit dans la lignée des activités du groupe Waha de lutte contre le tabagisme en milieu scolaire, et ce, à travers des cycles de conférences sur les méfaits du tabac au profit de lycéens pour «faire prendre conscience aux jeunes que le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde», et de fiches pédagogiques dédiées aux cycles primaire et moyen.

L’association Waha a développé, en ce sens, 4 axes d’intervention, à savoir, éviter l’initiation à la consommation de tabac, encourager l’arrêt de la consommation du tabac, protéger contre le tabagisme passif, et sensibiliser les différents publics cibles sur les risques du tabagisme. Outre cette journée de sensibilisation, le groupe de Waha de lutte contre le tabac organisera également, le 8 octobre prochain, un atelier de formation destiné aux enseignants du collège d’enseignement moyen (CEM) Abdelhamid Kerboua d’El Khroub, dans le cadre de l’élaboration de fiches techniques visant à prévenir le tabagisme en milieu scolaire. Au cours de cet atelier, des fiches pédagogiques ayant trait aux dangers du tabagisme et à la prévention seront présentées par les animateurs du groupe de lutte contre le tabac de l’association Waha, et ce, dans le cadre des travaux menées en coordination avec la direction de l’éduction de la wilaya au niveau de trois établissements cible (primaire, moyen et secondaire).