Congrès national sur l’épilepsie : Amélioration de la prise en charge

La Ligue algérienne pour la prise en charge de l'épilepsie (LAPE) prévoit la tenue de son premier congrès national les 7 et 8 novembre prochain à Alger, a-t-on appris hier à Oran du vice-président de cette société savante.

«La contribution à la formation médicale pour l'amélioration de la prise en charge des patients constitue l'objectif majeur de cette manifestation scientifique», a précisé à l'APS, le Dr Noureddine Bengamra. Il s'agit, a-t-il expliqué, de la première rencontre nationale faisant suite aux regroupements régionaux organisés par la LAPE depuis son agrément en mars 2018.

Des journées d'enseignement ont été animées dans ce cadre à Alger, Oran et Annaba, axées, entre autres, sur la conduite à tenir dans les situations de première crise, l'épilepsie du sujet âgé et de la femme en âge de procréer.

La sensibilisation aux aspects préventifs fait également partie de la vocation de la LAPE qui regroupe des neurologues, neurochirurgiens, pédiatres, psychiatres, neurophysiologistes et autres acteurs de la prise en charge des patients épileptiques.

En outre, cette société savante est porteuse d'un projet d'étude visant à déterminer la prévalence de l'épilepsie au niveau national, et ce, dans le but de «mieux cerner les besoins en matière de santé publique, de prise en charge, de médicaments et de formation», a-t-on souligné.