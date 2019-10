Alger : bientôt 4 nouveaux hôpitaux

Les travaux de réalisation de quatre nouveaux hôpitaux publics, dont trois généralistes, d'une capacité de 120 lits chacun, à Baraki, à Réghaïa, à Aïn Bénian et un hôpital spécialisé «mère-enfant» d'une capacité de 60 lits à Heraoua, seront lancés prochainement.

En effet, lors de la réunion du gouvernement du 2 octobre dernier, le Premier ministre a écouté l'exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur des projets de passation de marchés de gré-à-gré entre la wilaya d'Alger et Cosider Construction pour la réalisation de ces quatre hôpitaux au niveau de la Capitale. Le projet de réalisation de ces hôpitaux s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du niveau des prestations offertes au citoyen et l'allègement de la surcharge qui pèse sur les hôpitaux situés dans la région Est de la capitale, au vu de leur forte densité de population, à même de consolider les indicateurs de la couverture sanitaire dans la wilaya d'Alger. A l'issue de l'exposé, le Premier ministre a chargé le ministre de la Santé en coordination avec le ministre des Finances à l'effet de soumettre ces projets à la Caisse nationale d'équipement pour le développement (CNED) relevant du ministère des Finances, «en vue d'effectuer un audit de l'enveloppe financière nécessaire à leur réalisation, et soumettre au Premier ministre un rapport sur les résultats de l'audit, et ce en consécration du souci du Gouvernement à rationaliser les dépenses publiques». Pour rappel, la wilaya d’Alger a bénéficié de plusieurs projets relevant du secteur de la Santé, après les opérations de relogement, notamment les projets de polycliniques en cours de réalisation, qui ne peuvent être que bénéfiques pour le citoyen. Le ministre de la Santé, Mohamed Miraoui a adressé récemment des avertissements aux entreprises en charge de la réalisation des ces projets, et ce, pour le retard accusé dans l'avancement des travaux. M. Miraoui a indiqué avoir donné des instructions «fermes», consistant en des avertissements adressés à des entreprises étrangères, affirmant que « des projets en cours de réalisation, tels que les hôpitaux de Zéralda et de Baba Hassen, enregistrent un retard dans l'avancement des travaux, en raison de la lenteur de ces entreprises, en dépit de toutes les conditions disponibles, notamment financières». Dans le cas où les entreprises en question ne respectent pas les délais prévus pour la livraison des projets, le ministre a affirmé que les contrats seront «résiliés», notamment après sa visite au Centre sanitaire pour les personnes âgées situé à Zéralda et au complexe mères-enfants de Baba Hassan, où il a constaté que les travaux n'avançaient pas selon le rythme prévu. M. Miraoui, avait procédé récemment à la pose des premières pierres pour la réalisation de polycliniques au niveau des communes de Mahelma (Zéralda), Ouled Fayet (Chéraga), Birtouta (deux cliniques) et Dar El Beida. Le ministère de la Santé a lancé également la construction de 2 hôpitaux, de 120 et 60 lits, respectivement à Tamanrasset et Guelma, ainsi que le recrutement de bureaux d’études pour les études et le suivi de la réalisation des 3 nouveaux hôpitaux à Alger.

Salima Ettouahria