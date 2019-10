Evaluation des cardiopathies : La CNAS crée un registre

Sous le haut patronage du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des Assurances sociales des Travailleurs salariés, a organisé, hier, au Centre familial de Ben Aknoun, La 3e journée scientifique médico-chirurgicale infantile de Bou Ismail, ayant pour thème «Le bien-être de nos enfants au cœur de nos préoccupations».

Cette rencontre, inscrite dans le cadre du plan stratégique de la CNAS 2017/2019, orienté vers l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge des assurés sociaux et leurs ayants droits, intervient pour mettre en exergue les activités de la clinique dans le domaine de la chirurgie cardiaque infantile et la prise en charge, plus particulièrement de l’hypertension artérielle pulmonaire, chez l’enfant, réunissant ainsi, prés de 250 professionnels de la santé, activant au sein de la clinique en question et des CHU , spécialisés dans le domaine de la cardiopathie congénitale.

Intervenant lors de l’inauguration des travaux de cet espace scientifique, le S.G du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, tiendra à préciser que cette troisième journée est une opportunité pas seulement pour débattre, mais aussi enrichir la thématique pour aller vers un partenariat statégique avec les spécialistes qui va s’articuler autour d’ seul objectif ; à savoir l’amélioration et la promotion de la santé publique. Il soulignera aussi que la CNAS a, dans ce sens, signé, plusieurs conventions avec les praticiens du secteur privé pour renforcer la protection sanitaire des assurés sociaux, avant de poursuivre que l’objectif premier, pour la tutelle est d’assurer aux enfants malades des soins adaptés aux cardiopathies congénitales et à travers lesquelles un saut qualitatif est enregistré, en termes des prestations de santé en Algérie. Sur un autre chapitre, le SG du ministère appellera à la mise en place de programmes d’action et des mécanismes à même de garantir la pérennité du système de sécurité sociale en Algérie et ce, dans un cadre consultatif entre les différents acteurs, ajoutant que pour la première fois, en Algérie, un registre des maladies cardiovasculaires, a été créé, en 2019, afin d’évaluer ce problème de santé.

Prenant la parole, le directeur général de la CNAS, Lahfaya Abderrahmane, insistera sur la démarche de la Caisse, engagée pour améliorer la prise en charge des malades, via le renforcement des capacités du personnel médical et technique, à la faveur de conventions signées avec des organismes Français, Belges et Jordaniens pour accompagner les staffs chargés de la prise en charge des enfants admis à la clinique de Bou Ismail, rappelant par la même occasion qu’une délégation de médecins se rendra, la fin du mois, en France, pour des formations aux technologies de pointe qui permettront de détecter ces maladies dans le cadre du suivi des grossesses.

Le président de la commission médicale nationale, Rachid Bougherbal, dans son exposé consacré aux activités de la clinique médicale de cardiologie infantile de Bou Ismail, affirmera que cette dernière ne cesse d’augmenter, depuis son ouverture, précisant que durant le 1er semestre de l’année en cours, 138 demandes de transferts à l’étranger ont été recensés pour ce genre de chirurgie, dont une grande partie, confiée à des cliniques algériennes privées, conventionnées avec des cliniques belges et françaises, insistera sur le problème des rendez-vous longs qui peuvent aller jusqu’à 4 mois pour programmer les interventions en Algérie, d’autant plus qu’il n’est pas aisé de détecter les cardiopathies congénitale, chez-nous, faute d’initiation à ce genre d’examens. M. Bougherbal parlera également du partenariat avec les praticiens des établissements privés et publics pour la prise en charge des malades, tout en signalant que depuis l’année 2000, à ce jour, 200.000 enfants ont été reçus par la clinique de Bou Ismail qui cumule une grande expérience dans le domaine de la prise en charge des cardiopathies congénitales infantiles, 16.503 pris en charge en chirurgie et cathétérisme dont 4.196 interventions à cœur ouvert et 3.715 autres à cœur fermé.

A noter que pour l’année en cours, dans le cadre du forfait hôpitaux, la CNAS a consacré, pas moins de 90 milliards de dinars, contre 99 milliards en 2018.

Samia D.