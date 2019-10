Collecte des déchets plastique à Djelfa : Campagne de volontariat

Une campagne de volontariat pour la collecte de déchets plastiques a été lancée, au niveau de la forêt Haouas de Djelfa, à l’initiative de la maison de l’Environnement de la wilaya, a-t-on appris, jeudi dernier, du responsable de la structure. L’opération lancée au cours de cette semaine, avec la participation d’un grand nombre de bénévoles, a enregistré «l’enlèvement d’une quantité considérable de déchets plastiques rejetés de façon irresponsable par certains citoyens au niveau de cet espace naturel, généralement fréquenté par les familles et personnes en quête de repos et de tranquillité», a indiqué, à l’APS, M. Bettache Lamine.

Il a souligné la «poursuite de cette campagne de volontariat, en vue d’englober d’autres forêts de la wilaya et les abords des routes, notamment et ce en collaboration avec d’autres partenaires concernés, dont la direction locale de l’environnement». «L’opération est inscrite au titre de la campagne nationale de lutte contre les déchets plastiques, visant l’ancrage d’une culture environnementale saine susceptible de protéger la nature contre ce type de déchets», a-t-il ajouté. Toujours au titre de la mise en application de la stratégie de la tutelle visant le renforcement des mécanismes de protection de l’environnement, la maison de l’Environnement de Djelfa œuvre, selon son responsable, à l’organisation de diverses activités thématiques, dont des ateliers techniques et des pièces théâtrales axés notamment sur le danger des déchets plastiques, comment s’en débarrasser, et les alternatives possibles à ce type de déchets, a-t-il informé.

À noter l’organisation d’autres campagnes de volontariat similaires au profit des espaces forestiers de la wilaya, à l’instar de celle réalisée, en juin dernier, au niveau de la forêt Sin Elba Est, à l’initiative du groupe Initiative sport-santé.