Campagne d’information et de sensibilisation contre le moustique tigre : Le mal est dans nos murs

Plus de 3.000 interventions de lutte contre le moustique tigre ont été enregistrées dans la wilaya d’Alger, qui enregistre une propagation « considérable » de cet insecte, selon la responsable de lutte anti-vectorielle, au niveau de l’Établissement de l’hygiène urbaine et de la protection de l’environnement de la wilaya d’Alger, Mme Cheikh, qui précise que ces interventions ont été faites suite aux réclamations des citoyens.

«Des opérations de démoustications sont menés par des équipes relevant de notre établissement à l’intérieur des domiciles, mais aussi dans tout le quartier en raison de la présence du moustique tigre qui ne se limite pas à cette maison déclarée, mais c’est tout le secteur qui est envahi», explique t-elle, à l’occasion de la tenue, hier, d’une Journée d’information et de sensibilisation, proposée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en coordination avec l’Institut Pasteur d’Algérie et avec la collaboration de l’APC de Kouba et l’Etablissement de l’hygiène urbaine et de la protection de l’environnement de la wilaya d’Alger, au niveau de la place de la mairie de Kouba (Alger).



Aucune victime



Bien que la confirmation de la présence du moustique tigre se fait quotidiennement aucun cas de victime n’a été enregistré suite aux piqûres de cet insecte, comme il nous a été précisé par le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Zoubir Harrat, qui a confirmé la propagation du moustique tigre sur le Nord du pays, notamment. Certes, il a rassuré qu’aucune victime n’a été enregistré suite aux piqûres de cet insecte, mais il a relevé qu’il se propage d’année en année. Ainsi, le moustique tigre prolifère en zone urbaine, s’adapte facilement aux différents biotopes et ses œufs résistent longtemps à la dessiccation, c’est-à-dire l’action de dessécher le milieu dans lequel ils se trouvent. De plus, cette espèce est réceptive au virus du Chikungunya, de la dengue et du Zika, alertent les mêmes services, explique M. Harrat, en ajoutant que l’institut à reçu ces derniers jours plusieurs appels téléphoniques de citoyens qui se plainent de l’invasion du moustique tigre qui leur cause une forte nuisance. «Ce moustique s’est étendu ces derniers temps dans plusieurs communes de la capitale du spécialement à plusieurs facteurs dont les inondations ayant eu lieu ces derniers temps sur la capitale et certaines wilayas et qui été suivi par des hausses de température permet sa multiplication», dira t’il en indiquant toutefois que «c’est une espèce difficile à cerner chose qui mène à dire que l’implication du citoyen est souhaitable». Par ailleurs, et pour ce qui est de la généralisation de cette compagne de sensibilisation dans d’autres communes, le PDG de l’institut Pasteur a confirmé, cela en indiquant que «nous généraliseront cette campagne les prochains jours dans les autres communes de la capitale.



L’implication du citoyen est souhaitée



Il explique qu’en modifiant son comportement, chaque citoyen pourrait, « en adoptant des gestes simples » contribuer à lutter contre la prolifération de celui-ci et empêcher ainsi «l’introduction de virus».

Ces gestes, poursuit-il, consistent à supprimer les eaux stagnantes favorisant la reproduction des moustiques, à changer régulièrement l’eau des vases, à vérifier le bon écoulement des gouttières et à supprimer les pneus usagés et autres objets pouvant s’emplir d’eau ou pourraient se développer les larves de moustiques.

Selon ce qui nous expliqué : Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir. Partout, supprimez les eaux stagnantes, Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,… Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques. Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.



Un site web pour la récolte d’information



Ainsi, pour avoir une meilleure récolte d’information et une bonne connaissance sur la présence du moustique tigre dans les communes, l’institut Pasteur d’Algérie a mit à la disposition des citoyens un site web www.pasteur .dz, ainsi qu’une page Facebook «Institut Pasteur d’Algérie officiel» où une annonce a été publiée disant que «toute personne ayant vu, ou été piquée par le moustique tigre, doit envoyer ses coordonnées accompagnées des photos pour les transmettre au services concernés» comme il nous a été expliqué par Mme Sedira Lydia chargée des sites Web au niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie, souligne que «l’exigence de la photos permet de faire la différence entre un moustique tigre et un moustique ordinaire». Elle a, entre autres précisé, que le rôle principal de l’Institut Pasteur est «la collecte d’information» pour les transmettre aux services concernés qui se chargent de la démoustication ».

Kafia Ait Allouache