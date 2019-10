Conjoncture : La gouvernance en question

Dans un contexte de crise économique et d’affaiblissement des moyens financiers de l’État, la question de la gouvernance des entreprises, publiques notamment, reste posée avec insistance. Par conséquent, il est impératif d’amorcer une réelle restructuration de ce secteur, au demeurant vital pour le développement du pays, dans le but d’améliorer ses performances et d’optimiser son niveau de contribution dans le processus de croissance. Il s’agira également de redresser un mode de fonctionnement appelé à s’inscrire dans les exigences de la bonne gouvernance. Le secteur économique national, qui renferme d’énormes potentialités, est appelé, en effet, à s’inscrire dans des objectifs de performance et d’efficience en matière de gestion, d’innovation et d’initiatives, ce qui suppose un choix judicieux des compétences aux postes à responsabilités et une intégration aux exigences du management moderne. Il s’agira, par conséquent, de développer de nouveaux réflexes dans les pratiques de gestion et de planification, en opérant un redéploiement des objectifs et des ressources. Il faut comprendre que la structure du modèle actuel, qui caractérise le fonctionnement des entreprises publiques, ne peut être soutenable dans le contexte économique actuel, et les experts le confirment. Par conséquent, les entreprises publiques et les groupes sont dans l’obligation d’adopter une dynamique de gestion qui soit plus agressive en termes d’initiatives et de conquête des marchés, et ne plus continuer à compter exclusivement sur le soutien de l’État. Cette dernière doit également s’adapter et faire face aux exigences du marché, en s’inscrivant dans les normes et standards requis, en matière de gestion, en particulier. Il faut rappeler que l’effort financier engagé par l’État, au cours de ces deux dernières décennies, pour assainir les situations financières du secteur public, se chiffre à coups de milliards de dinars. Une situation qui a lourdement pesé et qui pèse encore très lourd sur le Trésor public. Si l’apport financier de l’État vise à mettre l’entreprise «dans des conditions optimales de relance en matière de production, de productivité et de rentabilité», en allégeant son déficit de trésorerie, la contrepartie est loin de refléter cet effort, les dividendes en retour confirmant cet état de contreperformance du secteur économique public. Une situation qui n’est pas uniquement due à un déficit dans la gestion, mais à d’autres facteurs liés, entre autres, aux règles régissant leur propre mode de fonctionnement. Entre «la gestion de la propriété publique marchande et le critère de commercialité auquel obéit leur management», l’entreprise se voit coincée dans un «paradoxe» qui est «au centre de la problématique de gouvernance de ces EPE» et «qui met en exergue, d’une part, leur maintien comme vecteur de développement national, et, d’autre part, la nécessité d’une plus grande marge de manœuvre des managers dans les décisions de gestion». Le constat est que «la logique entrepreneuriale reste dominée par la logique publique et des idéologies politiques». Une conclusion d’une analyse sur «La Gouvernance des EPE, entre la logique publique et la logique entrepreneuriale».

D. Akila