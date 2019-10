Import/export : Les facilitations douanières en débat

Une formation sur le thème «Les facilitations douanières : outil d’optimisation des opérations import/export» se tiendra, du 15 au 17 octobre 2019 à Alger. Dans un communiqué publié sur son site web, la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française a précisé que cet important événement de trois jours constituera une opportunité idoine, pour les participants, afin d’avoir une vision globale des connaissances à acquérir en matière des facilitations adoptées par les Douanes algériennes. Le communiqué de la CCAF a fait savoir que «dans le souci de réduire les entraves au développement du commerce international, l’administration des douanes algériennes a mis en place une série de procédures et de facilitations, permettant aux entreprises d’accélérer les flux des marchandises, soit au niveau des bureaux de douane ou dans les locaux de l’entreprise». En effet, à travers son programme de modernisation, l’administration des douanes s'est engagée dans une politique de partenariat, tant avec les entreprises économiques qu'avec les autres intervenants dans la chaîne du commerce extérieur, pour répondre aux défis de la mondialisation de l'économie, la libéralisation des échanges internationaux et la promotion de l'investissement. Cette politique repose, il faut le souligner, essentiellement, sur les concepts de concertation et de facilitation tendant à l'assouplissement des procédures d'acheminement des marchandises du lieu d'expédition au lieu de destination, par des mesures tendant à la réduction des délais de dédouanement, la réduction des frais en douanes et l’accompagnement des entreprises dans la prospection des marchés extérieurs. La même source a par ailleurs indiqué que dans le contexte actuel marqué par un environnement mondial très concurrentiel, les facilitations des douanes constituent un levier important pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises, tant sur le plan national que sur le plan international. S’agissant de ceux qui vont prendre part à ce rendez-vous, la CCAF a fait savoir que cette formation s’adresse, entre autres, aux personnes amenées à réaliser des opérations de dédouanement : responsables fiscaux, comptables et juridiques, responsables import/export (services achats, vente, logistique), transitaires et leurs collaborateurs.

M. A. Z.