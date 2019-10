Echanges commerciaux Afrique - Algérie : une amélioration de 7,43%

Par ailleurs, la DEPD a révélé que les échanges commerciaux de l'Algérie avec les pays d'Afrique ont connu une amélioration de 7,43%, pour atteindre 2,02 mds usd, les sept mois 2019, contre près de 1,88 md usd à la même période de 2018. Les pays africains dont les pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), ont acheté, durant les sept premiers mois de 2019, des produits algériens pour un montant de 1,24 md usd, contre 1,16 md usd, en hausse de +6,92%. L'Algérie a importé de cette région pour une valeur de 777,60 millions usd, pendant les sept premiers mois de 2019, contre 718,32 millions usd, durant la même période de 2018, soit une augmentation de +8,25%. Les principaux partenaires du pays durant cette période sont l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la région d'Océanie ont évolution de +19,76%, passant de 522,99 millions usd les sept premiers mois de 2018 à 626,33 millions usd durant la même période en 2019, selon les Douanes.

En effet, l'Algérie a exporté vers l'Océanie pour un montant de 311,09 millions usd durant les sept premiers mois de 2019, contre 182,99 millions usd durant la période de comparaison, en hausse de 70%. L'Algérie a importé de cette région pour 315,24 millions usd, contre 339,99 millions usd, enregistrant une baisse de -7,28%. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les principaux partenaires de la région d'Océanie de l'Algérie. Le total général des échanges globaux de l'Algérie avec les différentes zones géographiques durant les sept premiers mois de 2019 a atteint 47,697 mds usd, contre 50,405 mds usd, à la même période en 2018, en baisse de -5,37%. En général, les cinq principaux clients de l'Algérie, durant les sept premiers mois de 2019, sont : la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et la Turquie. Les principaux fournisseurs de l'Algérie sont la Chine, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Durant les sept premiers mois de 2019, les exportations de l'Algérie ont totalisé 21,64 mds usd, en baisse de près de 8,6%, alors que les importations ont atteint 26,05 mds usd, enregistrant eux aussi une baisse de -2,52%, rappelle-t-on.