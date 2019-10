Avant-projet de loi sur les hydrocarbures : Optimiser le système juridique, institutionnel et fiscal

Le ministre de l'Énergie a présenté son exposé, lors d’une toute récente réunion du gouvernement, sur l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures.

Intervenant en réponse aux développements survenus dans le domaine des hydrocarbures, tant au plan interne qu'externe, le texte vise à atteindre un système juridique, institutionnel et fiscal stable et favorable à l'investissement dans le domaine des hydrocarbures à long terme, sans porter atteinte aux intérêts nationaux, d'autant que la règle des 49/51% concernant les investissements étrangers dans ce domaine a été maintenue.

Notons que la loi en vigueur, promulguée en 2005 et amendée en 2013 dans certaines de ses dispositions, fait l’unanimité, en ce sens qu’elle a prouvé ses limites, ainsi qu'en termes de quelques impacts négatifs sur les opérations de production et de drainage des investissements étrangers, en sus de l'augmentation de la consommation nationale toutes les quinze années.

Résultat : un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national, particulièrement dans le domaine du gaz à l'horizon 2025-2030.

Compte tenu de ces incohérences, la nouvelle loi des hydrocarbures accorde également une grande importance aux aspects santé, sécurité et environnement (HSE), tout en veillant au respect des principes de développement durable. Dans son intervention, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement avait approuvé ce texte qui sera présenté, lors du prochain Conseil des ministres, saluant les dispositions contenues dans ce projet de loi relative aux hydrocarbures qui sont la propriété de la communauté nationale, conformément aux dispositions de la Constitution. Sur ce sujet, le Dr. Mourad Preure, expert pétrolier, défend la loi 86/14 qui «avait permis le retour à l’expansion de l’industrie pétro-gazière en Algérie». Le cœur de cette loi, enchaîne-t-il, est «le contrat de partage-production.

Ce type de contrat soulage Sonatrach de tout investissement dans l’exploration, protège la souveraineté nationale sur les ressources et reporte le risque exploratoire sur le partenaire étranger, qui ne peut ouvrir droit qu’au maximum de 49% des hydrocarbures découverts tout au long de la vie du gisement». À se fier à ses dires, la loi de 2005 «est fondée sur une autre logique, et nous ramène carrément au système des concessions, ce qui est un grave recul».

Déplorant qu’en l’espace d’une année (2005 et 2006), la réglementation a changé deux fois, puis à nouveau en 2013, il estime que «cela a brouillé l’image de notre pays et fait fuir les compagnies pétrolières, au moment où l’investissement dans l’exploration-production dans le monde atteignait son pic historique, soit 721 milliards de dollars. Il y a eu une désaffection pour notre pays qui s’est traduite par l’échec des appels d’offres lancés».

Fouad Irnatene