Khenchela : Découverte d’un site archéologique de l’époque romaine

Un site archéologique remontant probablement à l’époque romaine a été découvert au lieu-dit douar "Mazekto", dans la commune d’El Hamma (wilaya de Khenchela), a indiqué, mercredi, le service du patrimoine culturel de la Direction locale de la Culture. Le chef du bureau des sites archéologiques du service du patrimoine culturel, Igoubane Hamdi, a révélé à l’APS qu'un nouveau site archéologique a été découvert en milieu de semaine au douar "Mazekto" dans la commune d’El Hamma, suite à des informations parvenues de la Gendarmerie nationale d’El Hamma à la direction locale de culture faisant état de l’arrestation d’un groupe de personnes procédant à des fouilles clandestines. Ce responsable a expliqué qu’un responsable de la conservation de la direction de la culture s’est rendu sur place afin de prendre acte de la nature des vestiges mis au jour par les fouilles clandestines. Le responsable de la conservation a ainsi pu relever l’existence sur ce site, situé au nord de Douar "Mazekto", de poterie cassée, de tuiles, de pierres taillées, en plus d’un mur construit en opus africanum (technique de construction utilisée en Afrique du Nord durant l'Antiquité), datant probablement de l’époque romaine, a ajouté la même source. Les personnes arrêtées par la Gendarmerie nationale d’El Hamma pour avoir entrepris des fouilles archéologiques sans autorisation avaient opéré de manière hasardeuse et anarchique à l'aide d'un ensemble d’outils rudimentaires (hache, pelle, pioche et barres de cuivre) qui ont été saisis par les services de sécurité en attendant l'achèvement de l’enquête, a encore indiqué M. Hamdi. Il a aussi fait savoir que les services du patrimoine culturel ont transmis au ministère de la Culture un rapport sur cet incident, accompagné d’un procès-verbal de constat et de photos "afin de dépêcher une équipe de fouilles et de préparer un dossier complet pour la classification et la protection du site". A noter également que la direction de la culture de la wilaya de Khenchela s’est constituée partie civile dans cette affaire et a contacté la daïra et la commune d’El Hamma pour assurer la protection nécessaire du site, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires.