Biskra : 5,7 milliards de DA pour achever la réalisation du théâtre

Une enveloppe financière de 5,7 milliards de dinars a été réservée pour achever les travaux de réalisation du théâtre régional de Biskra devant être réceptionné avant fin 2019, a indiqué, mercredi, le wali, Ahmed Kerroum. "Ce budget sera consacré à l’opération de parachèvement de plusieurs parties de cette infrastructure culturelle en cours de réalisation, comme la salle de spectacles, la scène, les loges des artistes et autres équipements liés à l’éclairage et à l’aménagement extérieur", a précisé le chef de l’exécutif local à l’APS au cours d’une visite de travail sur site. Les travaux de réalisation de cette infrastructure culturelle avancent à un rythme "appréciable", a affirmé le même responsable, faisant état de la réception, en parallèle, de deux autres structures culturelles, à savoir une maison de la culture et une bibliothèque publique implantées à proximité du futur théâtre régional. Cet acquis devra constituer un important pôle culturel pour toute la région et un espace pour mettre en valeur les œuvres artistiques théâtrales, a relevé la même source.