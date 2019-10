Expo internationale d’Art contemporain : Performance et Fashion design Au Mama élégance sans frontière

Le musée d’Art moderne d’Alger (Mama) abrite, depuis plus d’une quinzaine de jours, une exposition internationale d’«Art contemporain, Performance et Fashion design», sous l’intitulé «Al-Tiba9 Alger 2019», dans sa septième édition.

Voici une exposition où, contrairement aux habitudes, «l’éternelle» beauté photographique du noir et blanc artistique —pour ne citer que cet aspect-là— exhale l’aspect brut ou travaillé des matériaux utilisés par les différents designers —une vingtaine— représentant différents pays respectifs (Algérie, Maroc, Jordanie, Italie, Pologne, Russie, USA, Grèce, Iran, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, etc.)

La pureté des lignes et courbures, l’esthétique affirmée des vidéos, photographies, sculptures, objets et matériaux exposés, fruits de l’imaginaire d’artistes créateurs, confèrent une vision esthétique intemporelle, inégalée —car incontournable et paradoxale à la fois— à la «fonctionnalité» des pièces et photos composant cette exposition. Tout notre environnement, dans ce qu’il a de multidimensionnel et d’intemporel, respire la tranquille élégance des œuvres inscrites entre image et langage ; ainsi que la beauté à la fois paisible et brute des matériaux utilisés.

Objets précieux ou communs s’émancipent alors et se déclinent sur des gammes chromatiques, toniques, ludiques et artistiques à la fois. Objets de tous les jours, réinvestis dans des formes oubliées ou inédites, objets de curiosité, familiers et inattendus à la fois. Objets de caractère pour une histoire d’atmosphère, on y décèle des «manières» portées par les itinéraires personnels des artistes ; une culture de l’objet, son économie et la société qui en modèle les usages.

La tranquille élégance des œuvres inscrites entre image et langage



En somme, c’est une exposition qui, placée sous le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), met en lumière une cinquantaine de créations artistiques de designers de divers horizons géographiques, lesquelles créations —consistant en des œuvres composées de vidéos, de sculptures, de photographies…— traduisent les différents courants artistiques et traitent de divers thèmes d’ordre philosophique, nonobstant ceux ayant trait à la vie quotidienne dans les pays respectifs de ces artistes.

Pour tout dire, ces créations sont, indubitablement, un indice de plus d’une rapide évolution de la pratique artistique en regard de l’autre pratique, sociale celle-là, de l’art : pas seulement par le statut des exposants. Il faut juste se dire, en définitive, que ces créations ne visent qu’à faire l’œuvre, même si le jeu est ironique dans les deux sens du terme. Car l’artiste est avant tout observateur, sceptique, cherchant à définir sa propre pratique artistique tout en sachant bien qu’il s’y inscrit en mouvement ; dès lors également qu’il appréhende malgré tout cette modernité qu’il interroge directement, par créations interposées.

Pour conclure, nous suggérons à tout amateur de design de ne pas rater «l’atelier design de lumière» qui est présenté depuis ce samedi 5 octobre, toujours au Mama d’Alger, par l’artiste italien Massimiliano Moro.

Kamel Bouslama



--------------------------------

« Al-Tiba9 » (Oxymore)



Outre l’exposition d’art contemporain, cette 7e édition a été également marquée par l’ouverture, au public, d’un stand dédié à la création de mode (Fashion Design).

Le commissaire de l’exposition, Mohamed Benhadj —dont les propres œuvres sont aussi exposées— a indiqué que le thème de cette édition «Al-Tiba9» (Oxymore), le même que celui des précédentes éditions, reflétait «la combinaison philosophique entre les contradictions qui se complémentent», en l’occurrence «Homme et Femme», «Vie et Mort» et autres.

A noter que les quatre premières éditions de l’exposition internationale d’art contemporain avaient été organisées en Algérie, tandis que les cinquième et sixième se sont tenues à Barcelone (Espagne).