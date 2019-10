Grand angle : Sales draps pour Trump

Donald Trump sera-t-il le quatrième président américain depuis Andrew Johnson, contre lequel a été engagée en 1868 une procédure d’impeachment, à connaître le même sort ? Si la procédure est menée à terme, il sera obligé de quitter prématurément la Maison-Blanche alors qu’il compte rempiler, en 2020, pour un second mandat. Pour l’heure, rien ne dit que la détermination des démocrates, à l’origine de cette procédure, ira à son terme. Car l’homme, bien qu’acculé, ne cède rien. Il compte aussi sur la loyauté de son camp, les républicains majoritaires au Sénat, pour éviter la chute que la Chambre des représentants compte enclencher. Et puis d’autres présidents avant lui, Bill Clinton entre autres, ne l’ont-ils pas évitée ? Seul Richard Nixon, en 1974, avait préféré démissionner avant que l’impeachment n’aille à son terme, à la suite du scandale du Watergate. Mais même si Trump évite le pire, il est peu probable qu’il sorte indemne de cette nouvelle affaire. Il faut rappeler que dans son cas l’éventualité d’une procédure de destitution n’est pas une première. Elle avait été évoquée plusieurs fois déjà et ce depuis son investiture le 20 janvier 2017. Dès l’annonce de ses premières décisions, l’homme avait convaincu ses opposants qu’il n’avait pas la stature politique pour diriger le pays. Un mouvement demandant l’ouverture d’une procédure d’impeachment avait même vu le jour. Mais les responsables du parti démocrate, sans pour autant abandonner définitivement l’option, se montraient, à chaque fois, réticents à l’idée de déclencher la procédure, craignant de renforcer davantage la popularité du président milliardaire. A l’affût d’un dossier inattaquable, l’occasion leur a été offerte sur un plateau par un lanceur d’alerte qui a révélé le contenu d’une conversation téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien à qui il demandait d’enquêter sur le fils de son rival démocrate à la présidentielle de 2020. L’occasion a été saisie au vol par la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, qui a annoncé le 24 septembre 2019 le lancement d’une procédure d’impeachment à l’encontre de Donald Trump. Mais même si du côté des démocrates, on doit être conscient que l’éventualité de la destitution apparaît très improbable, il n’en reste pas moins que le timing de son annonce ne devrait pas manquer d’affaiblir le président sortant, candidat à sa propre succession, et faire gagner des points à son adversaire. A moins que Trump ne réussisse à retourner une nouvelle fois la situation en sa faveur en se prétendant victime d’une nouvelle machination fomentée par ses opposants.

Nadia K.