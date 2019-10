Nucléaire nord-coréen : Washington et Séoul tentent de renouer le dialogue en Suède

Des représentants de la Corée du Nord et des Etats-Unis ont engagé des consultations sur le nucléaire nord-coréen hier à Stockholm après des mois d’impasse et malgré une nouvelle escalade de Pyongyang dans ses essais de missiles.

Les émissaires nord-coréen, Kim Myong Gil, et américain, Stephen Biegun, font partie des équipes participant à ces contacts facilités par l’envoyé spécial de la Suède, Kent Härstedt, artisan de la libération cet été d’un étudiant australien, Alek Sigley, brièvement détenu par Pyongyang. «Je me réjouis que les délégations de travail des Etats-Unis et de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, Corée du Nord, NDLR) se trouvent actuellement en Suède pour des consultations», a commenté la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, sur son compte Twitter. «Le dialogue est nécessaire pour parvenir à la dénucléarisation et à un règlement de paix», a-t-elle ajouté.

Des rencontres de même niveau sur le désarmement nucléaire nord-coréen se sont déjà tenues à Stockholm en mars 2018 puis en janvier 2019, avant l’échec du sommet de Hanoï, fin février, entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un. Lors d’une étape à Pékin avant son départ pour la Suède, Kim Myong Gil, a dit fonder «de grandes attentes» sur ses discussions et s’est déclaré «optimiste».