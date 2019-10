Troubles en Irak : Près de 100 morts depuis mardi

Près de 100 personnes, en grande majorité des manifestants, ont été tuées et environ 4.000 blessées depuis le début mardi d’un mouvement de contestation en Irak, selon un dernier bilan, hier, de la commission gouvernementale des droits de l’homme irakienne. La plupart des manifestants tués l’ont été par balles, selon des sources médicales, qui avaient indiqué la veille que six policiers avaient été tués lors des manifestations antigouvernementales organisées à Baghdad et dans plusieurs régions du sud du pays. Depuis le début du mouvement de contestation pour protester contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics, les manifestants descendent dans la rue dans l’après-midi. Vendredi, le leader chiite irakien Moqtada Sadr a réclamé la démission du gouvernement d’Adel Abdel Mahdi qui avait appelé les manifestants à la patience. «Pour éviter davantage d’effusion de sang irakien, le gouvernement doit démissionner et des élections anticipées doivent se tenir sous supervision de l’ONU», a dit Sadr dont la coalition a quatre ministres au gouvernement.