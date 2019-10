Syrie : Erdogan réitère sa menace d’intervention « sur terre et dans les airs »

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a réitéré hier sa menace de lancer une opération «sur terre et dans les airs» en Syrie contre une milice kurde considérée comme «terroriste» par Ankara, mais alliée de Washington. «Nous avons effectué nos préparatifs, achevé nos plans d’opération, donné les instructions nécessaires», a déclaré le président turc dans un discours télévisé, ajoutant que l’offensive pouvait commencer «aussi tôt qu’aujourd’hui ou demain». «Nous conduirons cette opération sur terre et dans les airs», a-t-il ajouté, précisant qu’elle serait menée à l’est de l’Euphrate. M. Erdogan avait affirmé mardi dernier que la Turquie arrivait à bout de patience envers les Etats-Unis au sujet de la création d’une «zone de sécurité» dans le nord de la Syrie, prévue aux termes d’un accord conclu en août entre Washington et Ankara. Il avait auparavant averti Washington que la Turquie lui donnait jusqu’à fin septembre pour des résultats concrets dans la mise en place de cette zone tampon où ont été effectuées des patrouilles communes américano-turques, faute de quoi elle déclencherait une opération contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).