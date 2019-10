Solidarité avec le peuple sahraoui : La position ferme de l’Algérie, réaffirmée à vigo

Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), représentant de la société civile, Mahrez Lamari, a réaffirmé le soutien indéfectible de l’Algérie à la lutte légitime du peuple sahraoui. Intervenant aux travaux de la Conférence internationale des villes solidaires avec le peuple sahraoui, organisée dans la ville espagnole de Vigo (Galice), M. Mahrez Lamari a indiqué que la participation d’une délégation algérienne, composée de représentants de la société civile et de présidents d’APC, «vient confirmer la position de la République algérienne à l’égard de la lutte du peuple sahraoui et un principe ancré qui s’inscrit en droite ligne avec l’appui de l’Algérie au droit international, en ce qui concerne la question de décolonisation du Sahara occidental», inscrite à l’ONU. Il a ajouté que la position de l’Algérie vis-à-vis de la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et son indépendance et la décolonisation du Sahara occidental émane des principes de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre et de ses engagements à l’égard des questions de libération. M. Lamari a affirmé «la disponibilité de la délégation algérienne à agir de concert avec les autres maires participant à cet évènement international, en tant que mouvement de solidarité, un mouvement qui soit uni et fort pour appuyer le peuple sahraoui dans son processus de développement et renforcer les institutions de la République sahraouie, à travers la création d’accords de partenariat et de coopération avec les différentes wilayas, mairies et daïras dans les camps des réfugiés et les territoires libérés».

Il a appelé, en outre, à la mobilisation d’un soutien politique en appui à la légalité internationale afin de mettre fin au conflit du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, sur une base garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination entre autres droits élémentaires, tels que stipulés dans les chartes internationales et les résolutions onusiennes y afférentes».