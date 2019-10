Destitution du président américain : Les démocrates à l’assaut de la Maison-Blanche

Pour la première fois depuis le début de la procédure de destitution contre le Président américain, Donald Trump vient de reconnaître que les démocrates à la Chambre des représentants disposaient de suffisamment de voix pour adopter une résolution appelant à sa destitution, même s’il rappelle que le Sénat le soutiendrait dans un procès potentiel.

Un aveu qui en dit long sur les inquiétudes du locataire du bureau ovale et qui intervient au moment où les démocrates du Congrès avancent au pas de charge dans la procédure en lançant une injonction solennelle à la Maison-Blanche, la sommant de fournir des documents utiles à leurs investigations. «Après près d’un mois d’obstruction, il semble évident que le président a choisi la voie du défi, de l’entrave et des opérations de dissimulation», selon un communiqué, vendredi dernier, des chefs démocrates de la Chambre des représentants. La présidence a jusqu’au 18 octobre pour obtempérer. Les démocrates ont également demandé des documents au vice-président Mike Pence, sans injonction formelle. Selon CNN, citant un assistant de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, qui a écouté l’appel Trump/Zelensky en juillet, n’a pas livré dans le délai imparti les documents réclamés dans une injonction envoyée le 27 septembre. Vendredi soir, le New York Times a évoqué l’existence d’un deuxième lanceur d’alerte potentiel qui disposerait d’informations plus directes que celles du premier ayant signalé le 12 août l’appel Trump/Zelensky à l’inspecteur général des services de renseignement Michael Atkinson. M. Atkinson, auditionné vendredi dans l’enquête démocrate, a déjà entendu ce deuxième responsable qui étudierait le dépôt d’une plainte, selon le quotidien. Et le sénateur républicain Ron Johnson a déclaré au Wall Street Journal avoir su que des émissaires de M. Trump avaient proposé un marché au gouvernement de M. Zelensky liant l’aide militaire à l’Ukraine à une enquête anticorruption sur M. Biden. Sous pression, M. Trump s’est longuement expliqué depuis les jardins de la Maison-Blanche, assurant que sa démarche vis-à-vis de M. Zelensky n’avait aucune visée électorale et avait pour seul but de lutter contre la corruption dans ce pays. Car la procédure de destitution lancée par les démocrates a apporté de nouvelles révélations. Des SMS échangés par des diplomates américains, très embarrassants pour M. Trump et rendus publics jeudi par le Congrès, démontrent que l’administration américaine a bien fait pression sur le président ukrainien pour qu’il enquête sur Joe Biden à l’approche de la présidentielle de 2020. Selon la procédure, une fois que la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, aura adopté des articles appelant à la destitution du président, le Sénat, à majorité républicaine, devra organiser un procès. Selon des déclarations de Trump aux journalistes, il pense que le Sénat sera à ses côtés si un procès devait avoir lieu. Malheureusement pour le 45e président des Etats-Unis, les potentiels ennemis ne se trouvent pas forcément dans le camp adverse.

M. T.