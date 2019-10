Dans la lucarne : La ligue 2 dans la tourmente

Ces derniers temps, dans les milieux footballistiques on ne parle que des changements qui vont s'opérer sur le système de compétition national, et notamment son élite. Là, il faut dire que dès la saison 2020/2021, il y aura en Ligue 1 dix-huit clubs professionnels alors qu'en Ligue 2, le nombre de clubs restera inchangé, mais le statut passera de professionnel à amateur. Tout le changement est à ce niveau-là. C'est-à-dire que la plupart des observateurs se demandent comment on a décidé de prendre cette mesure sans aucune étude au préalable. C’est "arrivé comme un cheveu sur la soupe" tellement on a été très rapide dans la décision finale, mais…De plus, ce nouveau système de compétition a été pris par le Bureau Fédéral presque d'une manière unilatérale alors que de telles visions sont l'apanage de l'Assemblée générale qui est souveraine. C'est vrai qu'on avait appelé à une Assemblée générale extraordinaire, mais toute décision finale engageant l'avenir du football national ne doit pas être prise par un organe de la FAF dont le nombre reste restreint, puisqu'il n'y avait au conclave de Ouargla que 10 membres dont cinq ont été remplacés. De plus, on a usé de la « procuration » alors qu'elle n'était pas règlementaire. Celui qui vote doit être présent « himself » (lui-même). Ce qui n'a pas été le cas. Le problème est ailleurs du fait qu'on entrevoit déjà l'apparition de problèmes incommensurables sur le plan financier et organisationnel. D'abord, ce n'est jamais facile de passer d'un statut à un autre dans un laps se temps très court. Un changement de statut ne vient pas ainsi comme par hasard. C'est une issue inéluctable, peut-être, eu égard à l'échec consacré du système professionnel prôné lors de la saison 2010/2011. En dépit de cela, on ne doit pas agir dans la précipitation sans aucune préparation au préalable. Certains, plus futés, on déclaré que les autres sont en train de mesurer les ennuis que cela va engendrer d'ici peu. En effet, on subodore, d'ores et déjà, le chamboulement qui va y avoir dans cette division. De professionnels à part entière, les joueurs ainsi que leurs clubs vont passer à un statut d'amateur. La nuance est de taille. Car si un joueur professionnel est payé conformément à la règlementation en vigueur, ce n'est pas le cas des joueurs amateurs. Ils ne sont pas considérés comme des salariés selon la loi en vigueur. Va-t-on surseoir la loi ou bien payer "en noir" les joueurs. C'est-à-dire "sous le manteau". Une solution qui serait certainement utilisée pour ne pas voir les joueurs de la Ligue2 "grossir" les rangs des chômeurs. C'est ce que les spécialistes sont en train de craindre ces jours-ci. C'est-à-dire qu'il fallait réfléchir sérieusement avant de prendre cette mesure relative au changement de statut d'une division. De plus, les clubs de la Ligue2 veulent, comme les 18 clubs professionnels de la Lgue1, être pris en charge par des entreprises publiques. Un sujet qui mérite une analyse plus poussée, eu égard à son importance. Un hiver qui risque d'être «glacial» pour les pensionnaires de la Ligue2 Amateur !

Hamid Gharbi