St-Etienne : Claude Puel, nouvel entraîneur

Le Français Claude Puel a officiellement été nommé, vendredi, manager général et entraîneur de Saint-Etienne, à deux jours d'un derby explosif entre les deux équipes dans le Forez. Puel, 58 ans, qui a signé jusqu'en 2022, succède ainsi à Ghislain Printant, suspendu de ses fonctions d'entraîneur peu avant par le club, en grande difficulté en Championnat de France (19e). Les jours de Printant étaient comptés depuis deux semaines et la lourde défaite concédée par les Verts à Angers (4-1). C'est l'ancien technicien de Monaco (champion de France 2000), de Lille (qu'il a mené en Ligue des champions), de Lyon (2008-2011) mais aussi de Southampton puis Leicester en Angleterre qui a emporté l'adhésion. Ces derniers temps, Printant avait pourtant réussi à remobiliser les Verts —médiocres mais vainqueurs à Nîmes (1-0)— et qui ont décroché un nul jeudi soir en Ligue Europa à domicile contre les Allemands de Wolfsburg (1-1). Ce match sera donc le dernier de Printant en tant qu'entraîneur de Saint-Etienne, lui qui avait été nommé en juin dernier seulement. Puel inaugurera son règne face à Lyon, où son passage a laissé des traces.