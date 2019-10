OGC Nice : Opéré du genou, Ounas indisponible six à huit semaines

L'international algérien de l'OGC Nice Adam Ounas, opéré récemment du genou, sera éloigné des terrains pour une période allant de six à huit semaines, a annoncé, vendredi, son entraîneur, Patrick Vieira. "Ounas a subi une petite intervention au niveau du genou. A présent, il faut compter entre un mois et demi, et deux mois avant qu'il ne puisse revenir", a indiqué le coach niçois en conférence de presse. L'international algérien s'était blessé le 24 septembre dernier, lors de la défaite dans le derby de la côte d'Azur contre l'AS Monaco (1-3). C'était sur une action litigieuse, qui aurait pu valoir un penalty aux Aiglons, et sur laquelle Ounas s'était blessé au genou, avant de quitter la pelouse sur civière. Si les premières observations ont été relativement rassurantes, des examens plus approfondis ont révélé que le recours à la chirurgie allait être nécessaire. Le champion d'Afrique manquera ainsi les deux prochains matchs de l'équipe nationale algérienne, le 10 octobre au stade Mustapha-Tchaker, contre la République Démocratique du Congo, et le 15 octobre à Lille face à la Colombie.