Transfert : L’Algérien Mehdi Zeffane, toujours à la recherche d’un club

Le latéral droit international algérien Mehdi Zeffane, libre de tout engagement depuis juin 2019, après la fin de son contrat avec le Stade Rennais (Ligue 1 Française), a déclaré dans une interview accordée vendredi au magazine France Football qu'il espère "trouver un nouvel employeur" dès l'ouverture du prochain mercato hivernal. "Je garde la forme en travaillant avec un coach personnel à Lyon. Il s'agit de Fouad Aït Siri qui me fait travailler six jours sur sept, pour garder le rythme, en attendant l'ouverture du mercato d'hiver" a indiqué le joueur de 28 ans, ajoutant être "tranquille moralement", et que la dure épreuve qu'il traverse actuellement ne fait que le rendre "plus fort".

Interrogé sur les raisons qui l'ont mené au chômage alors qu'il sortait d'une bonne saison, couronnée par un titre continental avec la sélection algérienne, Zeffane a directement incriminé son ex-agent, qui, selon lui, "n'a pas bien fait son travail", car les propositions ne manquaient pas. "Je ne m'attendais pas à me retrouver sans club et à regarder les matchs à la télé... Je sortais d'une très belle saison, notamment avec ce sacre continental avec l'Algérie. Seulement, mon ex-agent a mal fait son travail et c'est pour cela que j'en suis là... J'avais reçu quelques propositions. Certaines ne me plaisaient pas, mais d'autres plus ou moins. Toujours est-il qu'au moment de finaliser, ça bloquait à chaque fois. Au final, le mercato s'est terminé sans que je parte sur un nouveau défi", a-t-il regretté. Un problème auquel l'Algérien espère remédier dès le mois de janvier prochain, en s'engageant dans un nouveau challenge, avec le club de son choix.