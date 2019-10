RND : Azzedine Mihoubi candidat

«Nous constatons que le cercle d’adhésion à la prochaine présidentielle ne cesse de s’élargir jour après jour», a indiqué Azzedine Mihoubi, SG par intérim du RND.

Azzedine Mihoubi est officiellement le candidat du parti pour la présidentielle du 12 décembre. Cette décision a été approuvée, hier, à l’unanimité, lors de la 7e session du bureau national tenue à l’hôtel Riadh à Alger.

Une décision qui fait suite à l’option entérinée, la semaine dernière, par la direction du parti, suivie par le retrait, dimanche dernier, des formulaires d’inscription par des cadres.

Dans son allocution, prononcée après l’officialisation de sa candidature, Mihoubi a insisté sur «la rupture avec les pratiques négatives ayant émaillé par le passé l’exercice de la pratique politique», laissant ainsi entendre qu’il s’agit d’un thème qui marquera sa campagne électorale.

Une campagne à l’occasion de laquelle le RND présentera un programme à la hauteur des aspirations exprimées par le peuple, portant, entre autres, sur «la consolidation des valeurs républicaines, le renforcement de l’indépendance de la justice et la promotion du principe de la bonne gouvernance». Il a également mis en avant le fait que lui-même, en tant que candidat, ainsi que les militants ne ménageront aucun effort pour garantir le succès de la prochaine présidentielle, réaffirmant sa conviction selon laquelle ce scrutin représente la voie idoine pour permettre le retour à la normalité institutionnelle et éviter au pays de sombrer dans l’anarchie et l’instabilité. «La majeure partie du peuple est désormais convaincue que l’application des articles 7 et 8 de la Constitution ne peut se consacrer que par la voie de l’urne», a-t-il dit.

«Nous constatons que le cercle d’adhésion à la prochaine présidentielle ne cesse de s’élargir jour après jour», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage au Haut Commandement militaire pour le rôle axial qu’il a assumé tout au long de cette crise avec «courage et responsabilité». Faisant part de l’engagement du RND «à respecter scrupuleusement toutes les règles mises en place pour la réussite du rendez-vous du 12 décembre», il a mis en relief l’esprit, selon lui, très compétitif que sa formation compte faire prévaloir lors des prochaines joutes électorales. Il a rappelé que sa formation dispose d’une base militante structurée depuis deux décennies, ainsi que « d’un réservoir de compétences dans divers domaines». Il exhorte en outre les militants à faire prévaloir une conduite exemplaire et un sens de responsabilité infaillible en prévision de la prochaine bataille électorale, dans le sillage de laquelle le RND fera face, a-t-il prédit, «à beaucoup de pressions».

Le pays mérite que l’on consente tous les sacrifices en vue de préserver ses intérêts suprêmes, dira encore Azzedine Mihoubi, promettant d’œuvrer, s’il est élu président de la République, «à mettre en place les bases de l’Algérie nouvelle en partenariat avec toutes les forces politiques et les autres compétences nationales, sans exclusion aucune». «Ce concept sera définitivement banni », s’engage-t-il, rétorquant par la même occasion aux voix qui appellent à écarter de la scène politique les partis qui, comme le RND, ont soutenu le régime déchu. «Ces appels sont contraires aux valeurs du pluralisme et de la cohabitation politiques. Ils relèvent plutôt du populisme et de la surenchère, et nous n’allons pas nous taire face à de tels comportements antidémocratiques», dira-t-il.

Karim Aoudia