Attaques terroristes au Mali : 38 soldats tués

L'armée malienne a perdu 38 soldats dans l'attaque de deux camps par des terroristes, en début de semaine, selon un nouveau bilan officiel communiqué, jeudi soir, et aggravant encore la sévérité du coup reçu par les forces gouvernementales. «Je suis très fier de ces éléments, de ces parachutistes, qui se sont battus sur la position. Mais, malheureusement, après les décomptes, aujourd'hui, on a enterré 38 corps», a dit le ministre malien de la Défense, Ibrahima Dahirou Dembélé, à la télévision nationale.

Le précédent bilan gouvernemental datant de mardi soir faisait état d'au moins 25 soldats tués et d'une soixantaine portés disparus. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété trois jours de deuil national. Ces trois jours de deuil national sont observés à compter de jeudi à zéro heure, a indiqué la présidence malienne, ajoutant que le chef de l'Etat a saisi l’occasion du Conseil des ministres de mercredi pour présenter ses condoléances attristées aux familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Ce deuil national entraîne le report des festivités de la journée mondiale du tourisme, initialement prévues du 4 au 6 octobre. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, une attaque terroriste a visé le camp de Boulkessi et le poste de contrôle de Mondoro faisant selon les autorités 25 morts dans les rangs de l’armée et 15 morts du côté des assaillants. Quelques jours avant cette attaque, le 24 septembre, une citerne contenant plus de 14 mille litres de carburant a explosé dans la capitale faisant 15 morts. La Mission de maintien de paix des Nations-Unies au Mali (MINUSMA) a condamné, avec force ces attaques terroristes. "Nos collègues de la MINUSMA se sont déclarés consternés par le bilan des attaques terroristes simultanées visant une unité malienne du G5 Sahel à Boulkessi et les Forces armées maliennes à Mondoro, les 30 septembre et 1er octobre 2019 au centre du Mali", a indiqué le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU. "La Mission onusienne condamne avec force ces attaques, notamment au lendemain d’une Assemblée générale des Nations-Unies durant laquelle la sécurité au Mali et au Sahel a été placée à l'ordre du jour de plusieurs réunions de haut niveau auxquelles ont participé les chefs d'Etat de la région", a déclaré le porte-parole lors de son point de presse quotidien à New York. L'Union africaine (UA) a vivement condamné ces deux attaques terroristes. Cette position a été exprimée dans un communiqué publié par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. "Le président de la Commission de l'UA présente ses condoléances les plus sincères aux familles des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", indique le communiqué. Le bloc continental a également promis sa "complète solidarité" avec le gouvernement du Mali et les pays contributeurs de troupes de la force conjointe du G5 Sahel. M. Faki a également souligné que "ces attaques sont un rappel du besoin urgent d'un soutien solide et efficace de la communauté internationale pour les efforts des pays de la région dans la lutte contre le terrorisme".

R. I.