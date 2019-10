Dans la LUCARNE : Le silence des clubs

Le football algérien fait sa mue. C’est une réalité qui sera concrétisée dès la saison prochaine. On connaît cependant ses contours, notamment le visage du paysage footballistique national. L’effet d’entraînement touchera pratiquement tous les paliers. C’est un peu l’effet «domino» car chaque division est liée à une autre. C'est-à-dire que, si on change une règlementation au niveau de l’élite, le bas de l’échelle, comme on a tendance à l’appeler, connaitra un véritable chamboulement. C’est pour cette raison que les acteurs du football, mais aussi les observateurs, se demandent les raison s du silence des clubs alors que de grandes mesure ont été décidées ayant trait à l’application d’une nouvelle formule, dont les modalités vont engendrer un changement du le système de compétition, particulièrement les conditions d’accession et de rétrogradation. Cet aspect ne va pas durer longtemps du fait qu’il est temporaire. Car le vrai objectif, c’est de faire passer le nombre au niveau de la première division de 16 à 18 clubs. Il est certain qu’à la fin de la saison du football professionnel, il va y avoir un nouveau mode de gestion de l’accession et la rétrogradation, notamment de la Ligue-1 à la Ligue-2, et vice versa. La Ligue-2 va passer amateur. C'est-à-dire que les clubs qui la composaient vont passer d’un statut de professionnel à celui d’amateur. Là, on est en présence d’un véritable changement qui engage l’avenir des uns et des autres. Il s’agit même d’une grande décision du football national au niveau local. En dépit de ce «coup de grisou », les pensionnaires des Ligues 1 et 2, dans leur ancienne formule, sont restés de marbre en acceptant ce qui vient de se passer, qui est pourtant déroutant. Ils donnent ainsi l’impression qu’ils l’ont adopté avant même d’être entériné par le Bureau de la FAF lors d’un conclave tenu à Ouargla. On peut même dire que c’est un sérieux «coup de massue» sur leur tête et qu’ils n’arrivent pas jusqu’ici à mesurer l’ampleur de ce changement. C'est-à-dire qu’ils attendent, peut-être, l’application effective avant de se manifester comme ils ont l’habitude de le faire. Il ne faut pas oublier que les présidents «ombrageux» et «chamailleurs» ne courent plus les rues.

Le fait que deux équipes rétrogradent les arrangent. Attention aux surprises !

Hamid Gharbi