Le MCA jouera son 4e match consécutif à l’extérieur

Après plusieurs jours d’attente, la rencontre opposant le NC Magra au Mouloudia d’Alger, pour le compte de la septième journée de Ligue 1, aura lieu, aujourd’hui à 16h, au stade du 8-Mai 1945 à Sétif, selon un communiqué publié hier par la Ligue professionnelle de football.

Promu en Ligue-1 pour la première fois de son histoire, ce jeune club avait reçu deux fois au stade de Sétif, faute de non homologation de son stade dont la capacité ne dépasse pas les 7.000 places. La direction du NC Magra a manifesté son mécontentement de recevoir leurs adversaires à Sétif, soit à 60 kilomètres de la ville de Magra, ce qui déplait aux supporters. Les joueurs du NCM ont aussi fait savoir qu’ils manquent de repaires sur la pelouse du stade 08-Mai 1945, et le meilleur exemple est quand le NCM a accueilli l’entente de Sétif sur sa pelouse en perdant sur le score de trois buts à zéro. Coté Mouloudia d’Alger, le long voyage pour Oman après s’être qualifié au 16es de finale de la Coupe arabe a été épuisant pour les coéquipiers de Sofiane Bendebka qui auront à se déplacer de nouveau à Sétif pour ce match important pour la suite du championnat. Il faut rappeler que le Mouloudia d’Alger est classé 2e avec dix points, tout comme le CRB avec différence de buts inscrits. Il y a lieu de rappeler qu’avec ce match contre le NCM, le Mouloudia d’Alger jouera son quatrième déplacement consécutif en championnat (PAC, JSS, MCO et NCM), une première dans l’histoire du championnat national.