JSK : Velud exige du renfort

Hubert Velud n’est pas «comblé» par l’effectif dont il dispose actuellement en dépit d’une qualification en phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique. Le technicien veut du renfort ; du renfort de choix et dès que possible…

La JS Kabylie a réalisé son premier objectif de la saison, à savoir se qualifier pour la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique. Les Canaris, qui retrouvent l’Afrique après plusieurs années d’absence, n’ont certes pas éclaboussé tout sur leur passage (2 victoires et 2 défaites), mais il n’en demeure pas moins que l’objectif est éteint.

Hubert Velud ne s’arrête pas là-dessus pour autant. Le technicien se projette d’ores et déjà dans l’avenir et le technicien a dressé un bilan sans concession ce jeudi en conférence de presse.

En effet, pour l’ancien coach du TP

Mazembe, la JSK «abordera les poules dans la peau d’un outsider. Il ne faut pas se mentir. Il n’y a que du lourd à ce stade de la compétition et nous ne sommes pas favoris», a

déclaré Hubert Velud.

L’entraîneur des Canaris a dit clairement qu’il a besoin de renforcer son effectif durant le prochain mercato. «Il nous faut au moins 4 nouveaux joueurs de qualité. Avec l’effectif actuel, on ne peut pas jouer sur tous les fronts», a déclaré le technicien français qui prospecte d’ores et déjà en vue de renforcer son groupe. A cet effet, nous apprenons qu’un attaquant «africain» est attendu en ce début de semaine à Tizi-Ouzou en vue de subir des tests et éventuellement signer.

En attendant, Hubert Velud devra composer avec l’effectif déjà en place. Défait une seule fois en championnat en ce début de saison (JSK 0-3 CRB), le coach français réalise un bilan plus ou moins positif. Mais face aux ambitions de son président qui vise carrément le titre cette saison, il demande à ce que l’équipe soit renforcée. D’autant que Juma semble souffrir d’une blessure grave.

Il devra d’ailleurs composer sans lui ce dimanche à l’occasion de la réception de l’Entente de Sétif à Bologhine.

Amar B.