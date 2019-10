Commentaire : Relance économique et protection sociale

Le gouvernement poursuit l’examen des grands dossiers dans le cadre de la politique des réformes économiques engagées. En plus des visites effectuées sur le terrain par les ministres, l’exécutif planche chaque semaine sur des questions d’importance nationale pour garantir le bien-être des citoyens à travers le règlement des problèmes posés.

Chaque semaine, des mesures sont prises en réunions de l’exécutif pour améliorer le quotidien des citoyens et répondre favorablement aux besoins exprimés par toutes les couches de la population sur tous les plans. Toutefois, les dossiers socio-économiques dominent les débats et arrivent en tête de liste des préoccupations de l’exécutif qui travaille inlassablement pour assurer un développement économique dans un contexte national difficile et une conjoncture économique internationale instable et parfois hostile. Le souci de maintien des grands macro-économiques constitue une priorité et une urgence qui nécessite le redoublement d’efforts et la mobilisation de tous les moyens pour concrétiser cet objectif stratégique. Un challenge à la portée de l’exécutif qui a initié une politique économique ambitieuse et dont les contours sont tracés dans le projet de loi des finances 2020, texte en débat actuellement au niveau du gouvernement. Pour réaliser et atteindre les objectifs tracés, l’exécutif a opté pour la rationalité et la rigueur budgétaire dans la gestion des moyens financiers du pays. Cette nouvelle orientation économique imprimée dans le projet de loi des finances 2020 dont l’adoption aura lieu dans les prochaines semaines maintient la politique de la protection sociale de l’Etat qui reste un axe stratégique et une option irréversible dans les programmes engagés sur le terrain. Parallèlement à la poursuite de l’examen du projet de loi des finances pour l’année prochaine, le gouvernement a décidé d’ouvrir un autre dossier et pas des moindres. Il s’agit de la loi sur les hydrocarbures qui subira d’importants changements et réajustements pour répondre aux exigences et enjeux de la conjoncture économique. Un projet de loi sur cette question a été examiné et discuté cette semaine lors d’une réunion du gouvernement. Les modifications introduites visent à adapter le secteur aux développements survenus tant au niveau national qu’international. Aussi, il s’agit de rectifier et corriger les imperfections relevées dans la loi en vigueur qui s’est avérée dépassée et limitée sur plus d’un plan. Le nouveau projet de loi examiné vise à travers les nouvelles discussions introduites à permettre au secteur de poursuivre son essor et son évolution mais surtout à capter plus d’investisseurs pour augmenter la production sans toutefois changer la règle 51/49, maintenue dans le cadre des choix stratégiques économiques. Intervenant après l’adoption du texte lors de la réunion de l’exécutif mercredi, le Premier ministre a affirmé que «le gouvernement avait approuvé ce texte qui sera présenté lors du prochain Conseil des ministres, saluant les dispositions contenues dans ce projet de loi relatif aux hydrocarbures qui sont la propriété de la communauté nationale conformément aux dispositions de la Constitution. De ce fait, l'exploitation des hydrocarbures doit se faire d'une manière optimale, à même de prendre en compte les données de la réalité des richesses souterraines que recèle pays, lesquelles doivent être au service du développement national durable, de notre sécurité énergétique, à même de préserver le caractère social de l'Etat. Tels sont les objectifs suprêmes que nous tentons d'atteindre à travers ces réformes profondes dans le secteur de l'énergie et dont la compagnie nationale Sonatrach constitue le moteur». Il a ajouté, par ailleurs, que «l'ouverture de ce dossier à l'heure actuelle s'inscrivait dans le cadre de la stratégie adopté par le gouvernement en vue de réhabiliter l'économie nationale et des différents domaines de l'activité au service des intérêts de notre pays et de nos concitoyens, avec l'accroissement de l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et la préservation des droits des générations futures dans le cadre d'une approche de développement durable». Ces déclarations expliquent de manière claire le sens et les objectifs visés à travers l’élaboration de texte dont l’adoption interviendra prochainement en Conseil des ministres d’abord et au niveau des deux chambres du parlement ensuite. Ces débats sur des questions économiques éminemment stratégique sont accompagnées par de nombreuses décisions et mesures prises récemment par le gouvernement au profit des couches sociales vulnérables. Les augmentations de la prime de scolarité allouée aux élèves issus des couches sociales démunies et la révision en hausse de l’allocation octroyée aux handicapés figurent parmi les mesures prises par l’exécutif dans le cadre d’une politique de protection sociale de l’Etat. Ces efforts seront poursuivis dans le cadre d’une démarche qui repose sur l’accompagnement, le soutien et la solidarité de ces couches vulnérables de la société. Cette démarche sera menée parallèlement aux efforts déployés pour poursuivre le développement économique et social du pays à travers une nouvelle politique économique basée sur la rationalité, la rigueur, l’efficacité et la compétitivité.

M. Oumalek