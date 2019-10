M. Gaïd Salah inspecte des unités du secteur d’Oran : Maintenir la disponibilité opérationnelle

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a visité et inspecté quelques unités du secteur d’Oran, au 6e jour de sa visite en 2e Région militaire (RM), a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

À ce titre, le général de corps d'Armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e RM, s’est rendu à l’établissement ministériel de la réserve générale de munitions où il a suivi, à l’issue de la cérémonie d’accueil, un exposé global portant sur ce grand établissement et sur ses missions principales, présenté par son commandant et ce, avant de donner des instructions et des orientations qui portent sur «la nécessité de consentir davantage d’efforts dans le but de maintenir la disponibilité opérationnelle des personnels et des unités à ses plus hauts niveaux», précise la même source.

Ensuite, il a inspecté, de près, les différentes structures et annexes, à l’instar des dépôts de munitions où «il a mis l’accent sur la nécessité de respecter rigoureusement les consignes de sécurité et les conditions requises de stockage et de conservation des munitions», ajoute le communiqué du MDN.