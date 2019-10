33e vendredi des marches populaires : rejet de toute ingérence dans les affaires internes du pays

Oran

Un État de droit

Les manifestants, qui étaient relativement nombreux, ont, à nouveau, appelé au départ des symboles du système, comme on pouvait lire sur les pancartes déployées pendant la marche d’hier.

Les opposants à la tenue de l’élection présidentielle, n’y voyant pas dans le rendez-vous du 12 décembre prochain, une solution à la crise actuelle, ont lancé des mots d’ordre qui réaffirment leur rejet du calendrier électoral. Par ailleurs, le retour sur la scène politique et la candidature annoncée de certaines personnalités, dont les noms sont associés aux mandats de l’ex-président, ont été décriés et parfois tournés en dérision par les manifestants. À travers des slogans, les manifestants revendiquent un État de droit moderne basé sur les valeurs de la démocratie, la justice sociale, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction aucune et un pouvoir doté d’une légitimité populaire. Hier aussi et pendant la marche, les slogans «Jazaïr Horra Démocratiya», «Masira Silmiya Adala Ijtimaïya», «Irhalou, Irhalou» et «Chaâb yourid Yetnahaw gaâ» et «Système dégage» ont retenti. En gros, le 33e vendredi des marches n’était pas très différent des précédents.

Et comme chaque vendredi, la manifestation a démarré après un bref rassemblement à la place du 1er-Novembre (le point de départ habituel de la marche), avant d’emprunter son itinéraire classique qui passe par le boulevard Émir-Abdelkader et la rue Larbi-Benmhidi, le rond-point de la wilaya et le retour par le Front de mer.

Les portraits de certains détenus, arrêtés lors des marches des vendredis passés, ont été brandis par les manifestants.

Ainsi, des appels à leur libération ont été lancés par les manifestants qui, par la même occasion, ont scandé des slogans appelant au respect des libertés et droits garantis par la Constitution.

A. S.