Santé végétale : Améliorer le contrôle phytosanitaire

Le ministère de l’Agriculture, du Développement durable et de la Pêche a organisé, hier, au niveau de la Chambre nationale d’Agriculture, sis aux Pins maritimes (Alger), un séminaire portant sur le lancement du jumelage institutionnel Algérie-Union européenne dans le domaine de la protection, la valorisation et le contrôle des végétaux intitulé «l’appui à la mise en place d’une démarche qualité aux niveaux des services de la protection et des contrôles techniques». D’un montant de près de 1,3 million d’euros pour une durée de 24 mois, ce projet de jumelage en partenariat avec l’Italie et la France vise principalement le renforcement des capacités techniques de contrôle phytosanitaire et phytotechnique, l’harmonisation des normes, jugées comme étant prioritaires pour faciliter les échanges entre l’Algérie et le reste du monde, mais aussi par la mise en place d’une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques du ministère de tutelle. Le dit projet mobilise, par ailleurs, 30 experts de l’UE, 390 journées d’expertise technique pour les 31 activités prévues dont 4 visites d’études en France et en Italie. S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire générale du ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche a déclaré que la mise en place de cet instrument intervient dans une conjoncture importante pour le pays. «En effet, l’Algérie a adopté une nouvelle stratégie basée notamment sur le programme de substitution aux importations massives des produits agricoles, la diversification et le développement de filières agroalimentaires dédiées à l’exportation», a indiqué M. Abdelhamid Hamdani, ajoutant que cela avait pour but «d’inciter fortement» au développement de la production nationale et de «renforcer», par conséquent, la sécurité alimentaire des Algériens. Il a également souligné que ce programme vient appuyer les efforts de son département pour améliorer le contrôle phytosanitaire en le «rapprochant» des standards internationaux. «L’objectif spécifique de ce jumelage est de mettre en place une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et ce, afin de permettre leur estampillage sous la norme NA ISO/CEI 170200», a expliqué le SG du département d’Omari non sans mettre en exergue que l’autre objectif escompté était de «fiabiliser» les résultats d’analyse des laboratoires par la mise en place d’un système d’assurance de qualité. M. Abdelhamid Hamdani a insisté par ailleurs à ce que les objectifs de ce jumelage soient atteints tels l’harmonisation «progressive» de la réglementation nationale en matière de contrôle et normes phytosanitaires avec la réglementation internationale. De son côté, la représentante du chef de la délégation de l’Union européenne, a affirmé que cet «ambitieux» jumelage est une formule « gagnante-gagnante» et assuré que l’Algérie est un pays «stratégique». «C’est à ce titre que ce projet renforcera les relations entre nous deux. En effet, outre son aspect institutionnel ce jumelage permettra aux spécialistes européens et algériens d’échanger entre eux», a précisé John O’Rourke, signalant que ce programme arrive au moment ou l’Algérie «souhaite diversifier» son économie. Pour sa part, le représentant de l’ambassade de France a fait savoir que l’Algérie possède un système de contrôle phytosanitaire «très robuste» et affirmé que ce projet est d’ordre technique et intégré sera «sans aucun doute» un franc succès et ce, grâce à la «conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs. Idem pour le représentant de l’ambassade d’Italie lequel a souligné que ce programme d’appui, qui est un partenariat mutuellement bénéfique, s’inscrit dans le cadre de la coopération et la politique du bon voisinage entre les deux rives de la Méditerranée. Dans ce sillage, Il a notamment déclaré que l’Italie souhaite soutenir les efforts de l’Algérie dans la diversification de son économie.

Sami Kaidi