Barrage vert : Un projet à caractère socioéconomique

Piloté par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), dans les années 1970, le projet du Barrage vert, gelé en 1988, sera relancé, avec une extension d’environ 10% de la superficie existante. «C’est un devoir de reprendre le barrage vert et de lui redonner vie», s’est exprimé, à ce sujet, le directeur général des forêts, tout en soulignant l’importance de cet ambitieux projet de reboisement.

S’exprimant lors de son passage, avant-hier, sur les ondes de la Radio algérienne, Ali Mahmoudi a rappelé la mise en place, sur instruction du Premier ministre, d’un Organe de coordination en vue d’entamer les travaux de restauration du Barrage Vert, une «importante» décision, selon lui, eu égard aux difficultés financières auxquelles fait face le pays actuellement. Il fera savoir, dans ce contexte, que lors du Conseil interministériel du 21 septembre dernier où il y a eu l’adoption du Plan national climat, M. Noureddine Bedoui avait décidé de la reprise des travaux du Barrage vert en dictant trois instruments. Le premier consiste en l’installation du conseil consultatif ou l’organe de coordination du barrage vert et de la lutte contre la désertification. «Celui-ci est constitué de 12 départements ministériels et de toutes les institutions ayant une relation avec le projet », a-t-il expliqué, citant par la suite la création d’une direction d’un organe qui siégera au niveau de la direction du Barrage vert et la création d’un outil de réalisation. «Actuellement, le ministère de l’Agriculture dispose d’un outil qui est le groupement du développement d’ingénierie rurale lequel doit s’adapter en créant des filiales qui se chargerait exclusivement du Barrage vert», a noté le DGF dans l’émission L’invité de la rédaction de la Chaîne III, ajoutant qu’il sera à l’image de ce qu'a été fait par l’ANP qui a créé le groupement des travaux forcés de l’époque, au nombre de 8 au 10 depuis Tébessa à Naâma.

Selon ses dires, la relance de cet important projet sera à même de «renforcer» le barrage vert pour faire face aux changements climatiques et à la désertification et surtout contribuer à préserver l'écosystème. «Le défi de cette mission, précise Mahmoudi, est de restaurer ces espaces, procéder à leur extension, développer des plantations fruitières et enfin améliorer l’espace pastoral». Le DGF a rappelé que c’est dans les années 70 que l’ambitieux projet du Barrage vert est né. «Il était piloté par les bars et les forces de l’Armée nationale populaire», a-t-il fait savoir.

Evoquant l’importance du projet, il dira que «le Barrage vert est un projet qui a été tracé de l’Est vers l’Ouest du pays sur un linéaire de 1.500 km avec une profondeur d’une moyenne de 20 km, soit une superficie de 3 millions d’hectares qu’il fallait la reverdir. C’était un rempart contre l’avancée du désert mais malheureusement, il a été suspendu en 1988 ».

L’hôte de la Chaîne III a indiqué qu’en 1994, le projet a été confié à la direction des forêts dans sa totalité, précisant que depuis, plusieurs études ont été lancées et que le barrage vert n’était plus un rempart contre l’avancée du sable mais il est «devenu un important projet à caractère socioéconomique». «Il faillait restaurer la terre dégradée, améliorer la couverture forestière et accompagner la population dans leur pratique ancestrale, notamment l’élevage », a-t-il souligné, précisant que cette zone renferme 10 à 12 millions de têtes d’ovins, une moyenne de 40% de tout l’élevage ovin national.

Le DGF a indiqué que l’étude lancée en 2016 a donné un certain nombre d’opérations conformément aux changements climatiques et au pratiques agricoles, précisant que cette étude servira de base de travail dans la reprise du projet du barrage vert. «L’étude est très pragmatique et pratique puis qu’elle propose une intervention sur 561.000 ha et comme première priorité sur 309.000 ha sur une période de trois années», a-t-il expliqué. Et d’enchaîner : «L’étude a repris les superficies d’une manière plus technique avec l’utilisation de l’image satellitaire et les systèmes d’information géographiques. Nous sommes arrivés à 4,7 millions d’hectares, dont 1,7 millions d’hectares qui ont une nature purement pastorale». Il notera que l’étude propose la réhabilitation des forêts existantes sur l’entendue du barrage vert avec l’extension d’environ 10% de la superficie existante.

M. Mahmoudi a annoncé la révision en cours du statut du haut commissariat du développement de la STP. «Le dossier est a été ouvert au niveau du ministère de l’agriculture», a-t-il révélé au micro de notre consœur Souhila El Hachemi, précisant que le haut commissariat du développement de la STP est un outil de réalisation qui ne dispose pas de la force publique et, donc, n’a pas le droit d’intervenir sans faire appel aux forestier qui sont dotés de police judiciaire.

Kamélia Hadjib