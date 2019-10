Fête de la figue de Beni Maouche : La bataille de la labellisation

Plus de 100 exposants étaient hier au rendez de la 17e édition de la fête de la figue au CSP de Beni-Maouche. Durant cinq jours, du 1er au 5 octobre, les participants auront à exposer les différents produits du terroir récoltés cette année, notamment la figue sèche. Ainsi les figuiculteurs mettront à la disposition des visiteurs toute la gamme de figues en misant sur la bonne qualité pour pouvoir l’écouler à bon prix. Cette 17e édition coïncidera avec la tenue du premier séminaire national sur la figuiculture, premier du genre dans le pays, qui aura lieu au lycée Loudjani Lhachemi de Beni-Maouche. Plusieurs invités et spécialistes de la filiale de la figuiculture sont conviés à animer des conférences sur les modalités et les moyens à suivre pour une large exportation de la figue de Beni Maouche après sa labellisation. Au programme aussi, des conférences et rencontres avec les agriculteurs de la région sur les différentes aides octroyées pour le développement de l’agriculture de montagne. Ainsi ce séminaire nationale qui se tiendra les 1er et 2 octobre sera organisé par l’association des figuiculteurs de la commune de Beni Maouche en collaboration avec le Département des Sciences Agronomiques de l’Université Ferhat-Abbas Sétif-1 et l’Université Abderrahmane-Mira de Bejaia sous les thèmes Culture figuicole et possibilités d’amélioration, Protection phytosanitaire du figuier. Opération et traitement post-récolte : séchage, conditionnement, transformation ; et sous-produits figuicols, Organisation de la filière figuicole et La figue : apports nutritionnels et santé.

Le figuier (Ficus carica l) est une espèce accommandante à tous les étages bioclimatiques algériens. Cette culture a occupé une place de premier ordre dans l’alimentation de nos ancêtres et elle a toujours constitué un apport supplémentaire des revenus une fois séchée et commercialisée. A l’échelon national, la culture du figuier s’étend sur une superficie d’environ 47.300 ha et fournit une production de l’ordre de 120.187 tonnes. Exploitée dans un cadre traditionnel, la culture du figuier est conduite généralement dans un cadre vivrier avec l’exploitation d’un matériel végétal hétérogène avec plusieurs variétés portant des dénominations locales attribuées selon les zones de culture ou les spécificités du fruit. Actuellement, la culture du figuier connaît un regain d’intérêt, notamment dans les espaces ruraux historiquement connus comme zones potentielles de cette culture, en raison de la demande des marchés qui ne cesse de s’accroître et aux politiques agricoles des pouvoirs publics enclenchée afin de promouvoir et de valoriser les différents produits agricoles. La réhabilitation de la figuiculture et la valorisation de ses produits est un impératif pour répondre aux défis de l’ouverture des marchés et la compétitivité des produits. Elle passe nécessairement par le recours aux variétés performantes, à l’optimisation des conduites techniques et culturales, à la mise au point de technologies de valorisation des figues et à l’adoption de projets de protection des produits du terroir. De plus, elle nécessite une concertation et une plateforme d’échanges entre les différents acteurs de la filière figuicole et le monde de recherche agronomique (universitaires, instituts spécialisés...).

C’est dans cette optique que ce premier séminaire est organisé. Il vise à définir et à débattre d’une manière concrète les voies et moyens à mettre en œuvre pour réhabiliter, valoriser, structurer et organiser la culture du figuier à travers les communications, débats et les recommandations des différentes ateliers.

Il va sans dire qu’à travers ce premier séminaires national, les participants auront a débattre le manque d’attention accordée au figuier et dont une grande partie est ravage cette année par les nombreux incendies.

M. Laouer