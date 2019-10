Sétif : Consolider les objectifs de la sécurité alimentaire

C’est sur les immenses terres agricoles du plateau d’El Bouhira que le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, accompagné du président de l’APW, du directeur des services agricoles, de responsables de différents organismes rattachés à ce secteur et de nombreux agriculteurs, à lancé la campagne labours semailles et la 26e édition de la journée nationale de la Vulgarisation agricole.

Dans cet environnement agricole connu pour ses hauts rendements de Ain Arnet à Ain Abessa, le wali prendra d’abord connaissance des indicateurs qui caractériseront l’année agricole et mettra à profit cette opportunité pour rappeler aux responsables du secteur et devant de nombreux agriculteurs la nécessité de redoubler d’ardeur et de mettre en œuvre l’ensemble des éléments nécessaires pour aller dans le sens d’une production à la mesure des potentialités que compte cette wilaya céréalière.

Dans ce contexte le directeur des services agricoles mettra en exergue de la dernière campagne moissons-battages qui a permis de réaliser une production de l’ordre de plus de 1.564.000 quintaux toutes spéculations confondues avec une production d’orge jamais réalisée de l’ordre de 852.895 quintaux et plus de 2.298.900 quintaux de blé dur, cela en dépit du fait que 663 hectares aient été déclarées sinistrées. L’autre phénomène non moins important, voire record s’est traduit au titre de cette même campagne par la collecte de près de 1.500.000 quintaux de céréales, un chiffre jamais réalisé qui traduit dans la dimension qu’ils mérite tous les facteurs d’incitation injectés par l’Etat, l’effet du crédit RFIG et l’adhésion de ces 6.460 céréaliculteurs-livreurs et une enveloppe de 6.041.521.260,82 DA dégagée par l’Etat pour le payement de tous ces agriculteurs.

Des chiffres révélateurs sur lesquels le wali ne manquera cependant pas de revenir quand il dira l’effort qui reste à consentir en matière d’augmentation de capacités de stockage, de vulgarisation et d’accompagnement des agriculteurs, d’irrigation d’appoint, de suppression de tous les goulots de la bureaucratie pour traduire les réelles possibilité de cette wilaya céréalière par excellence et contribuer ainsi à la réalisation des grands objectifs de l’économie nationale en la matière. Le directeur des services agricoles ne manquera pas de revenir à son tour sur un point fort qu’il faudra maîtrisé au mieux qui puisse être et qui a trait aux pertes sur champ.

Des enseignements qu’il faudra nécessairement tirer et mettre en œuvre pour la campagne labours-semailles 2019-2020 qui a débuté hier avec des objectifs de mise en place de cultures céréalières sur 195.100 hectares dont 128.500 hectares de blé dur, 16.300 pour le blé tendre, 44.000 hectares pour l’orge et 6.300 pour l’avoine.

«Toutes les dispositions humaines et matérielles sont prises pour que cette campagne soit menée dans de bonnes conditions», poursuit Abdelmalek Akkouche, le directeur des services agricoles, avant que le wali, le président de l’APW et cette communauté de l’agriculture et représentants du mouvement associatif présents à l’ouverture de la journée nationale de la Vulgarisation ne mettent en terre les premiers arbres.

F. Zoghbi