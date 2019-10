lutte contre le crime organisé, le terrorisme et la cybercriminalité : Afripol adopte un plan de prévention

La 3e Assemblée générale (AG) du mécanisme de l'Union africaine de Coopération policière (Afripol) dont les travaux ont pris fin jeudi à Alger, «a été couronnée par plusieurs recommandations reflétant les aspirations et objectifs du continent africain à la réalisation de la paix et la sécurité», a indiqué le commissaire à la Paix et la Sécurité à l'Union africaine, Ismail Chergui.

S’exprimant lors d’une conférence de presse co-animée avec le DGSN, président de l'AG d'Afripol, Khelifa Ounissi, M. Chergui a cité parmi les recommandations adoptées, «la coordination avec les responsables africains des organes de police pour «la mise en œuvre d'opérations conjointes de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier», ainsi que «l'accord de coordonner le travail avec les responsables des dispositifs de la police africaine pour l'application des missions et opérations conjointes en matière de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier». Cette dernière recommandation exprime selon M. Chergui «l'attachement des membres d'Afripol au travail collectif qui aura un impact positif sur le retour à la sécurité et à la stabilité en Afrique».

M. Chergui a cité également «l'adoption d'un plan stratégique de prévention et de lutte contre le crime organisé, le terrorisme et la cybercriminalité pour une durée de 5 ans», précisant que ladite stratégie reposait sur 7 axes, notamment la mobilisation des moyens matériels et humains, la consolidation de la coopération entre les institutions policières et les autres forces de sécurité, en sus de la réalisation d'études stratégiques sur le crime organisé et le renforcement de la coopération internationale et régionale en matière de prévention et de lutte contre le crime et «l'adoption du système juridique devant régir le système de communication AFISCOM lancé dans 50 pays africains».

Les participants ont insisté sur l'impératif de poursuivre les efforts pour soutenir les membres du mécanisme d'Afripol et ses partenaires, et le «renouvellement de la confiance» en le bureau de l'Assemblée général d'Afripol et son directeur exécutif pour une durée de deux ans. A une question sur les missions confiées à Afripol concernant l'extradition des individus recherchés par la justice algérienne, M. Chergui a indiqué que «cela n'est pas à écarter dans notre programme d'action et tous les individus recherchés par la justice en Algérie ou dans un autre état seront extradés par des voies sûres». «L'Afrique a un programme d'action pouvant faire d'Afripol un pivot de paix et de sécurité» dans le continent, a-t-il ajouté. Il a fait savoir, par la même, qu’Afripol «signera, prochainement, un accord avec l’Organisation d’Ameripol (Organisation de la police des pays d’Amérique), soulignant que la coopération entre les organisations criminelles requérait une intensification de la coopération sécuritaire entre l’Afrique et le reste des organisations internationales et régionales».

Un fort élan à Afripol, assure le DGSN

De son côté, M. Khelifa Ounissi a estimé que les résultats sanctionnant la rencontre «donneront un fort élan» à Afripol en vue de «s’adapter aux aspirations du continent» en termes de préservation de la sécurité et de la stabilité parmi les missions de ce mécanisme qui reposent, dit-il, sur «l’échange d’informations et d’expériences, afin de lutter efficacement contre le terrorisme et le crime organisé».

Le DGSN a mis en avant l'importance de «renforcer la coopération policière» et affirmé que la coopération dans ce cadre «constitue une priorité confortée par des mécanismes de mise en œuvre efficaces».

M. Ounissi a indiqué que «la coopération dans le cadre du plan d'action d'Afripol constitue, désormais, une priorité soutenue par des mécanismes de mise en œuvre efficaces, afin de renforcer la coopération. Cette dernière repose sur l'échange d'informations, la formation et le partage d'expériences et de capacités opérationnelles». A cet effet, ajoute le DGSN, «Afripol a placé la lutte antiterroriste et la criminalité transfrontalière au cœur de ses priorités». Afripol a mis au point une plateforme d'échange de renseignements et de contacts entre services de police africaine et pour la réalisation des bureaux de liaison relevant d'Afripol, a-t-il précisé.

Soulignant son attachement et son engagement permanent à «l'activation» de la feuille de route Afripol, M. Ounissi a mis en avant l'importance de «renforcer la coopération policière basée sur la concertation, la solidarité et l'échange d'expériences», ce qui revêt une grande importance dans la confrontation des différents défis, ajoutant que le développement en Afrique «est lié étroitement à la capacité de réunir les meilleures conditions, à savoir la sécurité et la stabilité, qualifiant cette réunion d’ «historique» pour débattre des questions d'intérêt commun et parvenir à un échange de vues «entre les pays membres.

Cette initiative permettra de mener une action unifiée et efficace contre les défis dans le cadre d'une approche globale prenant en considération les principe de l'Union africaine (UA) et ses objectifs». Depuis l'activation de ce mécanisme, plusieurs activités ont été menées en matière de formation spécialisée des organes chargés de l'application de la loi dans le domaine de la prévention et la lutte contre la criminalité, la composition des équipes d'experts en cyber criminalité, la criminalité transfrontalière et le terrorisme, tout en les dotant de systèmes de communication et d'échange d'information, a-t-il rappelé. Dans ce sens, Ounissi a fait savoir que l'action se poursuivra afin de tirer profit des centres d'excellence en terme de formation, de formuler un guide référentiel qui veille au respect des valeurs morales et la consécration des droits de l'Homme et d'instituer une journée pour la Police africaine.

Signature d'une convention entre AFRIPOL et l'OACI

Par ailleurs, il a indiqué que plusieurs décisions importantes et vitales seront prises lors de l'AG d'AFRIPOL en faveur de la sécurité, de la paix et du développement en Afrique. Le Commissaire à la paix et la sécurité de l'UA, Smail Chergui avait appelé mercredi à «faire preuve de vigilance en vue de se prémunir contre la criminalité sous toutes ses formes dont le crime transfrontalier, insistant sur la relance de la coopération entre les différents partenaires pour renforcer les capacités, des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Aussi, M. Chergui a exhorté AFRIPOL et INTERPOL, dans le cadre de leur coopération, à «concentrer leurs efforts sur les questions liées à l'exploitation, par certains groupes criminels, des ressources naturelles dont la pêche illégale et l'exploitation d'or», annonçant qu'AFRIPOL signera prochainement une convention avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Dans son allocution M. Chergui a évoqué «les conflits locaux et d'autres formes de violences et conflits sectaires motivés par des groupes terroristes pour atteindre leurs buts», des conflits, a-t-il expliqué, qui détruisent plus de vies que le terrorisme, affirmant que la police joue un rôle primordial dans la lutte contre ces conflits pour réduire la violence et lancer le dialogue entre les agriculteurs dans le cadre de son travail quotidien de proximité.

Il a annoncé, par la même occasion, qu'une réunion ministérielle aura lieu prochainement à Bamako pour examiner cette question. Saisissant cette occasion, M. Chergui a salué le rôle que joue l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et pour la consolidation de la sécurité et de la paix».

Salima Ettouahria