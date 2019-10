Fatiha Messahel,maître de conférence en économie à l'université de Sétif : «Une nouvelle loi pour les commissaires aux comptes s’impose»

Passant au peigne fin les insuffisances de la loi 10/01 définissant les missions de l'audit légal, l'universitaire analyse le rôle du «joint audit» ainsi que le passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité générale. Entretien.

El Moudjahid : En Algérie, vous dites dans une analyse publiée à la Revue des réformes économiques et intégration en économie mondiale, que les missions de l’auditeur légal (commissaire aux comptes) sont actuellement définies par les textes de la loi 10/01 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. Faut-il aller vers une autre loi plus performante, plus rigoureuse, pour éviter des changements répétitifs et garantir le moins d’interférences entre les trois professions ?

Fatiha Messahel : Avant de s’interroger sur la nécessité d’une autre loi plus performante, il faut tout d’abord s’interroger sur l’efficacité de la loi 10/01. Selon les résultats des recherches académiques, la nouvelle loi 10/01, malgré son indéniable contribution à l’organisation de la profession de commissaire aux comptes, à travers l’instauration d’un nouvel organisme, à savoir le Conseil national de comptabilité, qui est chargé d’identifier et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles, elle ne lui a pas permis de se donner les moyens de jouer son rôle notamment la formation et le contrôle qualité.

Elle a apporté un certain nombre de réformes concernant la formation des auditeurs, à travers la création d’un institut supérieur de la formation comptable et le contrôle qualité à travers la mise en place de la commission « contrôle qualité » qui est chargée d’assurer un suivi portant sur le respect des règles d’indépendance et d’éthique, mais elle n'a pas comblé les insuffisances remarquées. Pour l’application du contrôle qualité après la création de la commission et les autres organes de contrôle de la profession, les résultats des recherches laissent penser que les contrôles externes de la qualité de l’audit en Algérie ne sont pas effectués, surtout en ce qui concerne le respect des normes professionnelles d’audit.

Pour la formation des commissaires aux comptes, la loi 10/01 a omis la formation des commissaires aux comptes en activité. Celle-ci peut assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice du commissariat aux comptes. Sur le terrain, elle se limite à l’organisation de séminaires de quelques jours dissipés par-ci par-là par des consultants français. En effet, il est temps de penser à une nouvelle loi plus rigoureuse sur les deux aspects : formation et contrôle qualité.

La réglementation de l’audit en Algérie encourage la pratique du co-commissariat aux comptes sur une base volontaire. N’est-il pas temps d’aller vers l’obligation d’un audit conjoint ou co-commissariat aux comptes ?

Malgré qu’il constitue un modèle de meilleure compétence et une garantie d’indépendance des commissaires aux comptes face aux pouvoirs considérables des dirigeants, peu sont les pays à avoir rendu obligatoire le co-commissariat aux comptes. Cette obligation ne concerne qu'un certain type de sociétés. Pour la France, par exemple, l’obligation concerne surtout les sociétés faisant appel public à l’épargne et celles qui n’y font pas appel mais dont le capital dépasse un certain montant fixé par la loi. La Tunisie applique une version de double commissariat aux comptes avec des diligences effectuées séparément par les deux commissaires et ce, depuis 2006 pour certaines sociétés cotées.

En Afrique du Sud, l’obligation de « joint audit» ne s’applique que pour les sociétés financières. Pour l’Algérie, l’obligation du co-commissariat aux comptes ne concerne que les sociétés financières. Selon l’ordonnance relative à la monnaie et au crédit, les sociétés financières algériennes (banques, assurances, autres) doivent nommer deux auditeurs pour le contrôle légal. Cette obligation est appliquée depuis août 2003. Pour les autres formes de sociétés, le législateur algérien a laissé le choix pour nommer deux commissaires aux comptes ou plus.

En effet, on peut dire qu’il encourage la pratique du co-commissariat aux comptes sur une base volontaire. Cependant, il n’a pas défini précisément le champ d’application et les principes généraux qui gouvernent l’exercice du co-commissariat aux comptes. Sachant que le co-commissariat au comptes vise en premier lieu à renforcer plus particulièrement le contrôle des SA cotées, et tant que le marché financier en Algérie demeure marginalisé intérieurement et déconnecté des places financières internationales, l’obligation du co-commissariat aux comptes ne représente pas un grand problème. Donc, il faut d’abord une relance du marché financier pour parler sérieusement du «joint audit» en Algérie.

La réforme de la comptabilité publique engagée vise le passage de la comptabilité de caisse à une comptabilité générale. Quelles sont les conditions nécessaires pour réussir cette démarche ?

La comptabilité publique en Algérie telle qu’elle est pratiquée actuellement est une comptabilité de caisse, et ce, pour répondre à une logique de gestion de rente. Le passage à une comptabilité générale, qui est aujourd’hui un outil de gestion et d’aide à la décision indispensable dans le secteur public, est devenue une nécessité pour l’Algérie.

Car la comptabilité générale dans le secteur public sert d’outil de développement et de cadre pour un nouveau système de gouvernance budgétaire et de procédure budgétaire, notamment les ressources financières. Pour que la réforme du système de la comptabilité publique en Algérie réussisse, elle doit viser le cadre juridique et réglementaire de cette dernière. Il faut la modernisation des établissements publics et la formation des ressources humaines. Il est nécessaire aussi que la réforme du système de la comptabilité publique tend vers les pratiques modernes internationales, notamment les normes IPSAS.

F. I.