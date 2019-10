Mascara : La journée internationale de l’enseignant

La journée internationale de l’enseignant, qui coïncide avec le 5 octobre de chaque année, est célébrée tant bien que mal même si le plus souvent elle passe inaperçue. la cité de l’Émir a toujours occupé, et ce depuis plusieurs années consécutives, les meilleures places sur le plan national par rapport aux résultats scolaires dans les différents examens de fin d’année.

le corps enseignant se pose une foultitude de questions sur les raisons de la célébration de cette journée sous silence, notamment les enseignants sortis en retraite après de longues années de bons et loyaux services dans le secteur de l’éducation nationale, ainsi que les professeurs méritants qui se sont illustrés car chaque année, disent-ils à l’unisson, les directeurs et les élèves sont récompensés hormis le personnel enseignant, qui demeure le maillon faible de la chaîne de cette action pédagogique. Les objectifs assignés à cette dynamique de la nouvelle approche du système éducatif ne seraient atteints sans la contribution des uns et des autres car il y va de la performance et de la nouvelle visée conceptuelles des nouvelles méthodes d’enseignement. Tout d'abord, nous pensons qu'il est important de rappeler ce que représente l'enseignement car beaucoup de personnes ne voient pas ce métier tel qu'il est réellement. Cette profession évoque tout d'abord les vacances, le peu d'heures effectives de travail, un salaire confortable. Tout un chacun pense que c'est un métier facile étant donné que l'on s'adresse "qu'à" des enfants et que c'est une profession assez libre dans le sens où l'enseignant est le seul maître à bord dans sa classe. Tout ceci paraît évidemment le métier idéal et rêvé. la vie et le métier d'enseignement ne se résument pas à des banalités telles que : "Aimer travailler avec des enfants, aimer les longues vacances, aimer la vie tranquille." Mais que dire du métier d'enseignant à quelqu'un qui voudrait s'y aventurer ? Nous allons développer les points qui nous semblent essentiels à la bonne compréhension de ce métier. Il est important de signaler que si l'enseignant a droit à tant de vacances, c'est qu'il en a besoin puisque ce métier épuise. Si les enseignants ne possédaient pas ces temps libres, ils seraient poussés au "burn out". Car ce métier ne se résume pas au temps d'heures effectuées dans la classe, il existe tout un travail en dehors (réunion, correction, sorties, TTC…). Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le salaire attribué aux enseignants est largement mérité ! Il ne faut pas croire que travailler avec des élèves est une tâche facile à accomplir. Tous les élèves ne sont pas des enfants modèles, parfaits. L'école accueille tous les enfants tels qu'ils sont, y compris les non- francophones ainsi que ceux qui n'ont pas envie d'apprendre. Puis il est important de dire que, dans ce métier, les enfants ne sont pas les seuls intervenants. Il ne faut pas omettre les parents, les collègues y compris les psychologues. De plus, un maître d'école n'est pas aussi libre que ce que l'on prétend, il n'est pas seul avec ses élèves. Il travaille en équipe, en interaction avec ses collègues et sans oublier son inspecteur. L'enseignant a des objectifs à atteindre à la fin de chaque cycle. Il doit également faire face à son auto-évaluation lorsqu'il évalue ses élèves et qu'il se rend compte de ce qui n'a pas été acquis par ceux-ci. Ce métier ne consiste pas seulement à transmettre un savoir, il y a plein d'autres éléments qui interviennent tels que l'affect, la relation à l'autre, etc. autant de choses difficiles à gérer. Pour conclure, on se rend vite compte que le métier d'enseignant n'est pas si simple que l'on croit. Mais il ne faut pas non plus le sous-estimer. c'est tout de même un métier valorisant qui porte ses qualités, c'est pourquoi nous vous encourageons à suivre cette voie. C’est ce qu’ont voulu nous faire saisir du doigt tous ces enseignants qui se sentaient frustrés de n’avoir pas pensé à eux lors de cette journée mondiale de l’enseignant, ne serait-ce que par des gestes symboliques.

A. Ghomchi