Biodiversité : On achève bien les chardonnerets

De toutes les espèces volatiles, le chardonneret, ce petit passereau granivore, passe pour devenir l’oiseau emblématique du pays. On l’adopte comme “meknin”e en Algérie, puisqu’il arrive à occuper tout le massif forestier du pays, avec, en prime, sa diversité à se reproduire même sur les plaines et d’autres zones boisées. Ses capacités à résister aux défis écologiques et le changement climatique ainsi que le braconnage sont en train de connaître un déclin dans cette population de passereaux. On trouve le chardonneret dans les zones boisées et les bosquets, en plaine comme en montagne.

C’est un oiseau très sociable qui vit aussi près de l’habitat humain dans les villes. Le chardonneret est présent près des cultures maraîchères, des vergers, des parcs, des jardins et des cimetières. Aujourd’hui, environ 3.000 espèces animalières végétales sont menacées de disparition par des incendies successifs et de braconnage sauvage.

Dans le cadre du plan d’action pour la lutte contre les incendies de forêt, la sauvegarde du chardonneret est inscrite à l’ordre du jour par une convention avec la gendarmerie afin d’élargir la lutte contre le braconnage.

C’est dans la coquette réserve de chasse de Zéralda que se décide le sort du chardonneret, happé par tant de convoitises malfaisantes qui font de lui le volatile le plus visé par «l’extinction». Ainsi, les responsables de la protection des animaux et de la chasse ont appelé les commerçants illicites des oiseaux à s’intégrer dans un cadre légal pour participer à la reproduction du chardonneret qui subit une grande menace provoquée par de multiples objectifs néfastes. Un bilan funeste vient d’être établi par le comité national de surveillance contre le braconnage : plus de 1.600 chardonnerets ont été saisis en 2018.

Entre 2013-2019, d’après la direction générale des forêts, 15.774 individus animaliers ont été saisis, répartis en 15 espèces, des oiseaux principalement, le chardonneret en tête.

«Ils ont été saisis dans une dizaine de wilayas de l’Ouest surtout à la frontière algéro-marocaine, marquée par la contrebande de chardonneret, de faucon et même de certaines espèces de singes», rapporte-t-elle.

La Gendarmerie nationale a fait part de l’arrestation d’une douzaine de braconniers de nationalités étrangères et d’une trentaine de complices nationaux.

«Les braconniers étrangers sont de nationalités koweitienne, saoudienne et émiratie. Ils ont été traduits devant la juste et écopé de fortes amendes avant d’être transférés dans leurs pays où ils seront également sanctionnés», a-t-on révélé. Il a précisé que ces derniers ont chassé d’une façon illicite le faucon sauvage et l’outarde dans des aires protégées, à El Bayadh, Laghouat, Béchar, Adrar et Tindouf.

En 2018, plus de 96 affaires judiciaires liées à la chasse illicite ont été transférées à la justice par les unités de la Gendarmerie nationale chargées de la protection de l’environnement.

Med Bentaleb