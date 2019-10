Octobre rose : 30 jours pour semer les graines de l’espoir

Le mois d’octobre revient, chaque année, pour dire qu’un cancer du sein diagnostiqué précocement augmente les risques de survie des malades et que ce n’est pas une fatalité.

31 jours durant, octobre rose arrive, une fois de plus, pour relever le défi de vaincre un problème de santé qui touche de plus en plus de femmes en Algérie. Dire «non» au cancer du sein ou encore ne pas baisser les bras face à cette dernière seront, comme à chaque fois, les mots d’ordre de cet évènement qui se veut, avant tout, une campagne de sensibilisation et d’éducation au dépistage prématuré du cancer du sein. Avec le nombre sans cesse croissant des femmes atteintes par cette maladie, seule la prévention est à même de changer le destin de celles qui sont passées par ce chemin. En effet, informer, communiquer avec les femmes et les inciter surtout à surmonter la peur d’avoir ce mal du siècle à travers l’examen médical sont au programme de ce mois, marqué par l’organisation de journées portes ouvertes, des caravanes de sensibilisation et autres activités prévues dans le cadre d’octobre rose qui mobilisent praticiens, associations, médias ainsi que le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière qui parraine, chaque année, cette campagne dédiée au dépistage précoce du cancer du sein. Aujourd’hui, certaines entreprises adhèrent à cette démarche, pas uniquement à travers la participation à des journées d’information et des dons aux associations des cancéreux, mais également des campagnes de dépistage du cancer du sein pour l’ensemble de leur personnel féminin, plus particulièrement celles qui s’approchent ou dépassent la quarantaine.

Selon l’association «El Amel CPMC», le nombre de femmes atteintes du cancer du sein augmente sensiblement en Algérie, avec 12.000 nouveaux cas annuellement. Les spécialistes avancent dans le même sens qu’une femme sur 8 est touchée par ce problème, dont près de 20% ont moins de 40 ans. Plus grave, parmi ces malades, 12% ont moins de 35 ans. Certains vont jusqu’à affirmer qu’en Algérie, le pourcentage des femmes ayant un cancer du sein à moins de 40 ans est même plus élevé qu’en Occident. Il faut savoir également que chaque année, 13.000 femmes sont dépistées et que neuf sur dix diagnostiquées positives guérissent. A l’heure de la progression du cancer du sein en Algérie, la prévention et le diagnostic précoce demeurent seul et unique rempart contre cette maladie.

Samia D.