17e édition du festival d’astronomie populaire

Véritable institution depuis 2001, le Festival d’astronomie populaire de Constantine, organisé par l’association Sirius en collaboration avec l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), se tient depuis jeudi dernier au niveau du palais de la culture Malek Haddad, sous le thème « Sous un seul ciel ».

Cette 17e édition coïncide avec la commémoration du centenaire de l’union astronomique internationale (IAU 100), qui met à l’honneur les prodigieuses découvertes astronomiques opérées au cours du XXe siècle et souligne le rôle capital joué par l’astronomie dans l’éducation et le développement socio-économique. À ce propos, le président de Sirius, le professeur Djamel Mimouni, élu en mars dernier à la tête du Comité exécutif de la société africaine d’astronomie (AFAS), a déclaré : « Le thème retenu pour cette édition évoque la manière dont l’astronomie peut être facteur de fédération et de rapprochement des peuples, en ce sens qu’elle fournit une même explication à des phénomènes universaux », et d’ajouter concernant le programme du festival qui enregistre la participation d’une trentaine d’associations, clubs, sociétés d’astronomie et agences nationales et étrangères (Constantine, Annaba, Mila, Blida, Alger et Oran, mais aussi Tunisie, France, Madagascar et Palestine), en plus des institutions locales liées au domaine, à l’image de l’Agence spatiale algérienne (ASAL) et son entité opérationnelle le centre des techniques spatiales d’Arzew (CTS), le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), le centre de développement des technologies avancées (CDTA) : « Cette édition s’articule autour de l’exposition qui se tient à l’esplanade du Palais de la culture, et qui est organisée par notre partenaire traditionnel, l’ASAL, présente en force avec six experts dépêchés d’Alger et d’Oran, lesquels exposeront des maquettes grandeur nature des satellites algériens, et ce depuis le tout premier, l’ALSAT 1, lancé en 2010. Il y a également les représentants de la CDTA qui animeront un workshop sur la réalité virtuelle.

En plus des séances de planétarium programmées en matinée et des ateliers astronomiques en soirée, des conférences de vulgarisation abordant des questions en relation avec la thématique retenue cette année, des projections, ainsi qu’une table ronde se tiendront les après-midi ».

À titre de précision, le planétarium mobile de l’association Sirius, le plus performant à l’échelle nationale, selon le Pr Mimouni, lui a été offert, en 2013, par l’ambassade des États-Unis dans le cadre du projet « Constantine Cosmos Project » (CCP), une caravane cosmique sillonnant les zones les plus reculées du pays afin d’y faire découvrir, via l’imposante structure, le ciel avec ses constellations et ses étoiles.

La cérémonie de clôture, qui se tiendra cet après-midi, sera précédée d’une pièce de théâtre intitulée, naturellement, « Sous un seul ciel », avec la troupe de comédiens et la chorale de l’Association.

Issam B.