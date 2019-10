Festival international de bande dessinée d’Alger : Ambiance pétillante

Les amoureux de la bande dessinée ont envahi l’esplanade de Ryad El Feth où se déroule la 12e édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (Fibda) qui s'est ouverte, mardi dernier.

En effet, le 12e Festival international de bande dessinée d’Alger (FIBDA) se poursuit à l’Esplanade Riad El Feth avec ses couleurs, ses musiques, ses formes, ses bulles et ses idées jusqu’au 5 octobre 2019. Toujours créatif et dynamique, le peuple Manga d’Alger, s’amuse, s’éclate et se libère. Le FIBDA est son univers, le cosplay sa muse. Se baladant dans leurs costumes de héros mangas, Disney ou Marvel, qu'ils ont confectionné eux-mêmes, sont devenus la copie conforme de leurs personnages préférés. Ces jeunes artistes trouvent dans cet événement un espace rêvé pour exprimer et développer leurs talents, mais aussi un rendez-vous incontournable pour se rencontrer, échanger et participer au concours du meilleur cosplayer. Issus de différentes régions du pays, plusieurs jeunes sont venus assister à ce festival vêtus de costumes de leurs héros de bandes dessinées, de dessins animés et de jeux vidéo japonais à l'instar de "Dabi", "Kaneki", Toshiro Hitsugaya", "Naruto" et les gangs des "Yakuzas".

Sihem Oubraham