Tizi-Ouzou : salon du patrimoine immatériel

L’ancestrale organisation villageoise Tadjmaat au centre du salon avec un riche programme qui a été concocté par la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou en prévision de l’organisation du 6 au 8 du mois courant de la 4e édition du Salon du Patrimoine culturel Immatériel sous le thème « Tajmaat, symbole des valeurs et des lienssociaux dans les populations villageoises». Ce salon sera aussil’occasion pour rendre un vibrant hommage a deux grandes figures quiont fortement contribué dans la transmission du patrimoine auxgénérations futures en l'occurrence, Mme Khadija Chikhi, icône de la Chaîne II et M. Chami Mohamed, archiviste, conservateur du patrimoine audiovisuel algérien. La présente édition placée sous le thème «Tajmaat, symbole des valeurs et des liens sociaux dans les populationvillageoise» se propose «pour l’engagement d’une réflexion devenueaujourd’hui nécessaire pour la sauvegarde et la valorisation de cethéritage qui caractérise notre région, notamment par la prise de plusieurs mesures concernant les processus de l’identification, la recherche, la documentation, la protection et la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine». Les rencontres scientifiques auprogramme de cette édition réuniront des experts, des auteurs, des artisans et des artistes ainsi que le mouvement associatif pour débattre des meilleurs moyens de préservation de ce riche patrimoine, de sa valorisation et de sa transmission aux futures générations. Uneriche exposition de livres traitant du patrimoine culturel immatériel est au programme de cette manifestation. Plusieurs établissements spécialisés prendront part à cette exposition qui aura lieu au hall des expositions de la maison de la culture Mouloud-Mammeri, notammentle Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et Historique (CNRPAH), le Centre de recherche anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, la Bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou. Les maisons d’éditions terroirs, planétaire et Numidie y seront également présentes. Une autre exposition autour dupatrimoine culture immatériel avec la participation des musées nationaux «Arts et Traditions Populaires d’Alger», «Arts et Traditions Populaires de Médéa», notamment. La maison de la cultureabritera aussi et par la même occasion une exposition d’objets traditionnels et de maquette de l’architecture traditionnelle. Quatre conférences autour de la thématique y seront par ailleurs, animées par des enseignants et chercheurs spécialisés dans le domaine. «Tadjmaaten Kabylie, histoire d’une organisation», «Azal n wawal deg tajmaat», «Impact socio-culturel de Tadjmaat sur la société kabyle » et «le rôle de Tadjmaat dans l’organisation générale du village en Kabylie »,tels sont les intitulés des conférences qui y seront animées durant cette 4e édition du Salon du patrimoine culturel immatériel. «Tadjmaat est une institution politique locale et autonomeadministrant les populations villageoises, elle est basée sur lasolidarité, l'économie solidaire et le droit coutumier qui se traduità travers une tradition très rigoureuse et des règles communes quirégissent la vie quotidienne et qui doivent être appliquées par tousles villageois », a expliqué la direction locale de la culture. Elle dispose à la fois des pouvoirs politique, administratif et judiciaire. La tribu aussi présente des éléments de cohésion sociale forts (territoire, sanctuaires, marché, solidarité…). Plusieurs villages ont pérennisé cette organisation traditionnelle à nos jours qui constituel’illustration parfaite de cet attachement à nos valeurs ancestrales, et ce, en dépit de la nouvelle organisation administrative en cours dans le pays.

Bel.Adrar