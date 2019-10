Hommage posthume : Rachid Taha, le roi du Rock’n’rai

C'était il y a un an, le monde apprend, médusé, la mort de l’enfant du rock et du punk, le «roi du rock'n'raï» Rachid Taha. Alors que rien ne le laissait présager, le chanteur de 59 ans qui s'apprêtait à enregistrer son onzième album solo Je suis Africain qui est à l’image de son auteur décédé le 12 septembre 2018, à Paris, mais qui brille toujours par son précieux héritage discographique et son engagement visionnaire, plein de panache, nourri de nuits festives et de joie contagieuse. En un mot : vivant.

Le défunt Rachid Taha, n'a jamais oublié ses racines algériennes. Un an après la mort du rockeur, l’album Je suis Africain est la parfaite synthèse de son goût des mélanges et de sa poésie rageuse. Il mêle guitares western et guembri gnawa sur cet album posthume poignant, où il chante en français, arabe et anglais. «Je suis Africain» cette phrase résonne comme un cri, un besoin, une revendication, un désir d’identification. Il y a d’abord ces mots, qui donnent son titre à l’album et permettent à Rachid Taha de s’amuser des stéréotypes et de briser les frontières («Je suis Africain, de Paris à Bamako, de New York au Congo …»). Il y a aussi cette mélodie, véritable hommage aux sonorités venues du grand continent (guitares soukouss, orchestre arabo-andalou, violons moyen-orientaux, balafon et tambours d’aisselle). Enfin, il y a cette voix, incroyable de fragilité et d’aplomb, comme si elle exprimait à elle seule toute la difficulté et toute la beauté d’exister. Aujourd’hui, et à titre posthume nous avons choisi de rendre hommage et saluer la mémoire d’un immense artiste, Rachid Taha, de dimension universelle, car il appartient au monde, à tout le monde. Son chant et ses fans ne se limités pas à l’Algérie, bien au contraire ils sont dépassés les frontières pour être aimer et apprécier par d’autres pays du monde, d’ailleurs, la reprise du grand maître du chaâbi, le regretté Dahmane El Harrachi, qui est un hit mondial témoigne de cela.

Un retour en force

En cet automne, Rachid Taha revient plus fort que jamais, plus actuel, plus éloquent, plus conscient, post-mortem. Sa voix roc raisonne toujours avec son album Je suis Africain qui sort en septembre 2019, de manière posthume mais foisonnant qu'il avait terminé de son vivant. Réalisé brillamment par le producteur Toma Feterman, chanteur, auteur-compositeur, multi-instrumentiste, ayant déjà collaboré avec Rachid Taha sur le titre Baba, avec son groupe la Caravane passe, sortant le 20 septembre 2019. Le principe d’un album posthume laisse d’abord dubitative. Mais ce disque n’a rien d’une compilation de fonds de tiroir pour remplir les caisses. Ces 10 titres inédits, Taha y a travaillé de son vivant «d’Algérien à déclarer» comme il disait. Sa déclaration, il l’a fait en musique, en mettant, surtout l’emphase sur ce qu’il a chanté, apporté, donné, dit, prédit, annoncé et dénoncé contre l’intolérance et tous ses avatars, le racisme, notamment la xénophobie ordinaire, le communautarisme, l’instinct belliqueux, les jurassiques et gérontologiques dictatures des dirigeants dans le monde arabe, ainsi, que la détresse humaine de ses semblables. Et ce sont des paroles du visionnaire qu’il a toujours été. A l’image du titre Aïta. Une chanson, certes post mortem, mais poignante, bouleversante et testamentaire, nous interpellant à plus d’un titre. Un sorte de «mémoires d’outre-tombe», où Rachid Taha délivre un tout autre message, nouveau, différent, à rebours, contredisant et infirmant de Ya Rayah, du grand maître du chaâbi, Dahmane El Harrachi, qu’il a internationalisé, prédisant inévitablement le retour de l’exilé : «Ya rayah win msafar trouh taaya wa twali». Bien que sa mort fût subite, Rachid Taha, demeure toujours dans nos cœurs et notre mémoire à travers son style de chant exceptionnel et démesuré.

Biographie

Rachid Taha est né à Sig le 18 septembre 1958. Il débarque en France en 1968 avec sa famille qui s'installe d'abord en Alsace, puis dans les Vosges. Il y découvre l'hiver, les classes de transition et le racisme brut des enfants qui répètent ce qu'ils entendent chez eux. Son père qui souhaite le voir réussir, le place alors dans une institution religieuse (catholique).

En 1979, Rachid Taha quitte le foyer familial et devient VRP (vendeur représentant placier). Il sillonne alors la France pour vendre des ouvrages de littérature française. Puis il finit par retourner dans sa famille installée entre temps dans la banlieue de Lyon. Il vit alors de petits boulots jusqu'en 1981 où il entre à l'usine. Il y rencontre Mohammed et Mokhtar, deux autres jeunes respectivement guitariste et bassiste, et avec lesquels il va commencer à chanter. En 1982, un producteur les aide à sortir un maxi-45 tours de quatre titres. Succès d'estime. En 1984, sort leur véritable premier album, «Rhoromanie», enregistré par Steve Hillage, ex-membre du groupe Gong. en 1986, paraît leur deuxième album, Deux et demi, d'où est extrait la reprise d'une chanson de Charles Trenet, Douce France . Dans son parcours musical le défunt Rachid Taha a réalisé plusieurs album, dans la majorité étaient des succès comme : son premier album solo, Barbès en 1991, Voilà Voilà en 1993, Olé Olé en 1995. Après quinze années d'expérience, le chanteur sort un double CD de ses meilleurs titres, Carte blanche en 1997. L'année suivante, il revient avec un album de reprises. Diwan regroupe en effet des compositions chaâbi de Dahmane El Harrachi ou de Mohamed El Anka, une chanson de Farid El Atrache ainsi qu'un morceau du groupe marocain, Nass El Ghiwane. Ya Rayah en 1994, qui a fait du chemin. En 1998, On le retrouve sur une scène parisienne le 26 septembre à Bercy avec les deux raïmen Khaled et Faudel. Ensemble, ils proposent un véritable show intitulé 1,2,3 soleil dont la direction musicale et la mise en scène sont confiées à Steve Hillage. 2000 est l'année de sortie d'un nouvel album, Made in Medina, célébré par la critique. Il sort un nouvel album en septembre 2004 intitulé Ékitoi…. et bien d’autres titres qui enrichissant le parcours du regretter artiste.

Kafia Ait Allouache