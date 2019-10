M. Loukal reçoit une délégation de la Banque Mondiale : Engagement de l’Algérie pour des réformes structurelles

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a reçu, mardi à Alger, une délégation du Groupe de la Banque mondiale, conduite par le nouveau directeur des opérations pour le Maghreb et Malte auprès de cette institution, Jesko Hentshel. Il s’agit de la première visite en Algérie de M. Hentshel depuis son installation dans ses nouvelles fonctions, et qui «vient confirmer la disponibilité de la Banque mondiale à répondre aux besoins qui pourraient être exprimés par l’Algérie en matière de développement économique et social». Lors de cette rencontre, M. Loukal et M. Hentshel ont échangé sur «l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et la Banque mondiale, et sur l’évolution des situations économique et sociale du pays». Dans ce cadre, M. Loukal est intervenu pour «souligner les efforts déployés par le gouvernement pour une amélioration du cadre macroéconomique du pays, à même de lui permettre d’assurer une croissance inclusive». Le ministre a également réitéré «l’engagement de l’Algérie dans la conduite des réformes structurelles».

À noter que M. Hentshel était accompagné, lors de cette audience, par le responsable du bureau de la Société Financière Internationale, une des cinq institutions du Groupe de la Banque mondiale.